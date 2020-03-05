Масштабная избирательная кампания может катализировать новое напряжение в рядах новосибирских коммунистов. Вычищение штрейкбрехера из городской фракции КПРФ — повод поднять кадровые вопросы на пороге выдвижения кандидатов в депутаты.

К КПРФ в Новосибирске применимо определение правящей партии: мэр города — первый секретарь местного обкома, в Совете депутатов (как и в региональном Законодательном собрании) «красная» фракция — вторая по численности. По рейтингам это главный конкурент «Единой России» — в горсовете Новосибирска по партийным спискам от коммунистов столько же представителей, сколько и от «ЕР». Для серьезной политической организации внутрипартийные дискуссии, конфликты, нарушения дисциплины, оргвыводы — это неизбежность.

Яркий пример — голосование на сессии горсовета по изменениям в Устав Новосибирска. Член фракции КПРФ Денис Плотников оказался «за» отмену партсписков, то есть пошел наперекор рекомендации бюро обкома. По сути, его позицию можно принять как игру в ворота «Единой России», которая долго просчитывала исход голосования по этой теме и собирала единомышленников. Руководство КПРФ решило: Плотникова надо исключать из депутатской группы. Заседания пока не было. Но некоторые представители КПРФ в беседе с корреспондентом «Континента Сибирь» отметили, что инцидент — очередной повод обсудить кадровую политику в партии. В преддверии больших выборов — вопросы не праздные.

Who is Плотников?

На пленуме обкома КПРФ в минувшие выходные второй секретарь Ренат Сулейманов говорил, что в Новосибирске «единороссовское» большинство протащило отмену партийных списков в горсовете», а также упомянул «Единую Россию» как силу, которая пытается перенарезать округа так, как «удобно только им». Первый секретарь новосибирского обкома КПРФ, мэр Анатолий Локоть отметил на том же пленуме, что «традиционный метод «Единой России» — административный ресурс. Отсюда вся методология их кампании — создать себе начальные выгодные условия».

Значит ли, что на этих выборах КПРФ не собирается больше сотрудничать с «ЕР»? Раньше не всем представителям КПРФ депутатские мандаты всегда доставались исключительно в непримиримой борьбе с оппонентами. Договоренности достигались и до приезда в Новосибирскую область губернатора-«единоросса», который в 2018 году накануне выборной кампании заключил с мэром-коммунистом «пакт».

Был ли, например, на выборах в горсовет в 2015 году округ генерального директора ООО «Союз Военных Строителей» Дениса Плотникова в числе территорий, по которым шли переговоры между представителями «ЕР» и КПРФ? По результатам той кампании Плотников вошел в коммунистическую фракцию, из которой его и собрались исключать после голосования «за» отмену списков. Он не идейный коммунист, вообще не член этой партии. В 2015 году победил на своих первых выборах. На 1% обошел «единоросса» Андрея Андрейченко, в портфолио которого — три победы на одномандатном округе в горсовет и депутатство в Алтайском краевом ЗС. Такое бывает: новые кандидаты иногда с первого раза обыгрывают опытных участников различных предвыборных полей.

Один из собеседников «Континента Сибирь» уверяет: у него есть информация о том, что популярности Плотникову на округе в 2015 году прибавил, по его словам, заместитель главы Октябрьского района Новосибирска по организационной работе Павел Иванов. «Он был в то время членом политсовета регионального отделения «Единой России». Председателям ТОСов он открыто говорил, что не нужно агитировать за Андрейченко. Звучали слова о возможной потере должностей по итогам выборов», — отмечает источник.

На самом деле тогда, в 2015 году, в «ЕР» встал вопрос об исключении Павла Иванова из партии. С ним провели «серьезный разговор», но он остался «единороссом». Андрейченко теперь возглавляет региональное отделение «Партии Дела».

Что решают члены фракции КПРФ?

Можно рассуждать о ценности отдельных кадров для «ЕР», это не отменяет вопросов о «кадровом составе» фракции КПРФ: как в любой другой, в ней могут появиться люди, которые не разделяют некоторые «товарищеские» принципы, а соблюдение ими партийной дисциплины зависит от повестки сессии, своих интересов, личного мнения, переговоров с «ЕР» и так далее.

В разговоре с корреспондентом «Континента Сибирь» один из представителей КПРФ напоминает, что профилактика таких инцидентов, как голосование вразрез с позицией обкома, — это компетенция руководителя фракции в горсовете, то есть второго секретаря обкома Рената Сулейманова. Некоторые коммунисты скептически оценивают качество фракционной работы. Есть мнение, что значимость членства во фракции невысока, а решения спускаются сверху — не только из мэрии, которой руководит коммунист, но и с областного уровня, а это уже «ЕР». Однако исключить Плотникова из депутатского объединения без членов фракции никак не получится.

Другой собеседник из КПРФ уверяет: с Плотниковым по конкретному вопросу о голосовании «за» или «против» партсписков невозможно было вести никакую работу. Он принял решение, на которое не могли повлиять ни Сулейманов, ни другие члены фракции, ни Анатолий Локоть.

Но по словам респондента, «кадровая политика» накануне очередной грандиозной избирательной кампании — тема, которая действительно волнует значительную часть людей, которые имеют отношение к КПРФ. Много лет депутатскими избирательными кампаниями КПРФ в Новосибирской области руководит Ренат Сулейманов, 2020-й не станет исключением. Время от времени итоги выборов провоцируют ропот в рядах новосибирских коммунистов. Например, в 2016-м остро стоял вопрос, насколько целесообразно, чтобы руководителем центрального штаба был кандидат в депутаты, то есть человек, которому нужно много сил и средств сосредоточить на собственном округе.

Коммунисты в неформальных беседах припоминают не только большие кампании, но и отдельные довыборы, которые для КПРФ оказывались по большому счету «не принципиальными». Например, в 2016 году в горсовет от «Единой России» прошел Владислав Люмин, который даже обязательные для «ЕР» праймериз не смог выиграть. Есть мнение, что КПРФ оказала в той кампании своему кандидату Андрею Запорожцу недостаточно поддержки. В 2019 году депутатом в Новосибирске стал Павел Чернышев — формально выдвиженец «ЕР», на деле — помощник крупного бизнесмена Александра Манцурова. Некоторые представители КПРФ так и не поняли, почему партия тогда поддержала именно первого секретаря райкома КПРФ в Калининском районе Новосибирска Алексея Манохина, а не сделала ставку на другого кандидата — более опытного и более заметного в плане избираемости.

Отмена партийных списков в Новосибирске усложняет задачу по расширению представительства КПРФ в Совете депутатов. На некоторых одномандатных округах ожидаются жесткие схватки, в которых не все действующие депутаты от КПРФ смогут победить без серьезной партийной поддержки и пристального внимания центрального избирательного штаба.

Ренат Сулейманов совмещает несколько ключевых постов: вице-спикер горсовета, второй секретарь новосибирского обкома, руководитель избирательного штаба и кандидат в депутаты. Это не всех в новосибирской КПРФ устраивает, иногда провоцирует упреки в провале того или иного направления работы при попытке замкнуть на себе целый ряд глобальных задач.

В неофициальных беседах всплывают имена людей, которым гипотетически можно было бы делегировать руководство фракцией или избирательным штабом. Но дальше разговоров дело пока не идет. Это может означать, что реальной альтернативы, которую готовы были бы принять и одобрить большинство новосибирских коммунистов, на самом деле нет. Возможно, этой альтернативы нет и с точки зрения Локтя.

Для того чтобы управлять фракцией и в целом обеспечивать поддержку мэра в горсовете, требуется стрессоустойчивый «тяжеловес» с авторитетом не только в рядах КПРФ, человек, способный отстаивать политическую позицию, но также и уметь договариваться с оппонентами. В этом смысле подобные Сулейманову соратники у новосибирского лидера КПРФ просто отсутствуют (не считая Владимира Карпова, который уже «занят» на областном уровне). «Если что-то не получается у Рената, это говорит о том, что даже ему трудно отстроить процессы в непростой обстановке, когда партийное руководство подвергается давлению со многих сторон. Поводы для критики, бурчание недовольных — признак того, на каком «танкоопасном» направлении он задействован», — сказал «Континенту Сибирь» один из экспертов. Он предположил также, что следующий состав городского Совета может оказаться менее лояльным по отношению к мэру-коммунисту, чья потребность в «твердой руке» в руководстве муниципальной представительной властью от этого только вырастет.

Кто враги, кто друзья?

Понятное дело, что некоторые вопросы — исключительно в компетенции самого Локтя. В том числе, вероятно, контакты с секретарем регионального отделения «ЕР», губернатором Новосибирской области накануне утверждения новой карты округов в горсовет. Второй секретарь обкома КПРФ Ренат Сулейманов — давний соратник мэра. Логично, что глава города доверяет ему как руководителю избирательного штаба. Но от эффективности подходов к кампаниям на округах во многом зависят численность фракции КПРФ и ее качественный состав в горсовете. И если по результатам следующих выборов при всех тех ресурсах, которые есть у КПРФ в Новосибирске, усилится ЛДПР — это чревато новыми вопросами к руководству штаба не только от рядовых коммунистов. Горсовет оценивает ежегодный отчет главы Новосибирска, утверждает бюджет. Так что Анатолий Локоть не может быть равнодушен к будущему составу депутатского корпуса — ни как мэр, ни как глава регионального отделения партии.

Возвращаясь к речам с пленума новосибирских коммунистов: Анатолий Локоть упомянул о кадровом дефиците перед выборами–2020. «Мы напрямую обращаемся за поддержкой ко всем жителям Новосибирской области: «Хотите бороться вместе с нами, быть рядом? Пожалуйста! Предлагайте свои кандидатуры, покажите себя в избирательной кампании, став депутатом — защищайте интересы народа!» — подчеркнул Анатолий Локоть. Он имел в виду прежде всего кампании на сельских территориях. Но нет оснований полагать, что в следующем созыве во фракциях КПРФ в горсовете Новосибирска или региональном парламенте будут состоять только убежденные коммунисты. Вероятно, найдется место и тем, кто снова выдвинется от партии, потому что у нее есть определенный ресурс, авторитет и квота, позволяющая выставлять своих людей на выборы без подписей.

Обозначили коммунисты и противников. За протестный электорат соперничать, судя по выступлениям на пленуме, коммунисты собрались не только с ЛДПР и «Справедливой Россией». По словам Анатолия Локтя, нельзя недооценивать либеральную составляющую. «Это извечные наши оппоненты. Их лозунг все тот же: «Пусть ветераны перемрут, а мы подождем молодежь. Мы ее воспитаем по западным лекалам». Это угроза не только для нас в ходе выборов, это угроза стране. Над этим надо думать, когда мы строим кампанию, надо помнить, с кем мы имеем дело», — отметил Анатолий Локоть. Впрочем, вряд ли это стоит расценивать как намек на то, что вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова может потерять работу. Она, конечно, никогда не говорила ничего похожего про ветеранов и молодежь, и все же является ярким представителем либерального крыла в городской администрации. Но дисциплину соблюдает. В отличие от Плотникова.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Денис Плотников, генеральный директор ООО «Союз Военных строителей», избран в Совет депутатов Новосибирска от КПРФ:

— Обком КПРФ рекомендовал исключить меня из фракции. Есть ощущение, что так и случится. Это их полное право. Но я считаю, что фракция не должна отнимать право голоса. О моей точке зрения по вопросу изменений в Устав знали не только в КПРФ: я не скрывал, что выступаю за сокращение округов и отмену списков. Как одномандатник я больше погружен в проблемы округа, чем депутаты, которые прошли по спискам. Свою позицию я обозначил в конце ноября — декабре. Ренат Сулейманов был в курсе, пытался меня переубедить. Но я сказал, что это мое личное мнение, я буду его отстаивать.

Из «Единой России» со мной никто не договаривался. Им и без моего голоса хватило бы. До окончания созыва я буду независимым депутатом. На выборы пойду снова по своему округу, но уже как самовыдвиженец.

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