Школу, строящуюся Южном Бердске, возводят в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», обещать сдать к новому учебному году, она рассчитана на 1100 мест.

Сегодня, 12 марта, министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт вместе с мэром города Бердска Евгением Шестерниным приехал на строительство школы, которое планируется завершить в 2020 году. Школа возводится в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщил сайт «Курьер. Среда. Бердск».

Строительством объекта стоимостью 700 миллионов рублей занимается ЗАО «Бердский строительный трест». Школа будет состоять из четырех блоков: отдельные здания, для старшеклассников и учеников начальной школы, а также два здания, где разместятся столовая, актовый и читальный залы библиотеки, спортзала, раздевалки и душевые кабины. По словам руководителя строительной компании Александра Воронина, работа завершена уже на 80%.

Во всех помещениях, кроме спортивного зала, уже завершены отделочные работы, проводится аукцион на поставку мебели и школьного оборудования.

Напомним, прокуратура вступилась за бердских подрядчиков, поставивших в горбольницу еду и медикаменты, но не получивших за это своевременную оплату.

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