Как стало известно в четверг, прокуратура обнаружила нарушения в нескольких детских лагерях отдыха на территории Бердска. Информация об этом появилась в ТГ-канале прокуратуры Новосибирской области.

Прокуратура Бердска совместно со специалистами регионального Роспотребнадзора проверила исполнение законодательства в сфере организации отдыха и оздоровления детей в четырех детских лагерях. Как сообщается, в ходе проверки выявили нарушения в хранении продуктов питания, процессах приготовления пищи и организации уборки.

По результатам проверки руководители организаций получили представления об устранении нарушений, а в отношении четырех должностных лиц, виновных в нарушениях, были возбуждены административные дела по ч. 1 ст. 6.7 и ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ. Устранение обнаруженных нарушений находится на контроле прокуратуры.

Ранее мы сообщали, что представители новосибирской прокуратуры и мэр города посетили с проверкой Хилокский рынок.