Прокуратура вступилась за бердских подрядчиков

Бердская городская прокуратура провела проверку соблюдения прав предпринимателей по своевременной оплате исполненных государственных контрактов и установила, что 43 компании не получили оплату за уже оказанные услуги. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Новосибирской области.

Прокуратурой города Бердска Новосибирской области установлено, что государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Бердская центральная городская больница» заключило с 43 коммерческими организациями и индивидуальными предпринимателями контракты на поставку медикаментов, продуктов питания и оказание прочих услуг. Проверка показала, что подрядчики исполнили государственные контракты, однако оплату за товары и услуги на сумму свыше 11,3 миллионов рублей в установленный срок так и не получили.

По результатам проверки прокурор Бердска внес представление в адрес главного врача ГБУЗ «Бердская центральная городская больница». По результатам 20 должностных лиц больницы привлечены к дисциплинарной ответственности, задолженность по исполненным госконтрактам перед поставщиками полностью погашена.

Напомним, в феврале бердская прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу «Росстроя».

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