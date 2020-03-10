В Новосибирском Академгородке российские ученые обсудили создание синхротрона

В рамках национального проекта «Наука» и проекта «Академгородок 2.0» идет работа по созданию установок класса мегасайенс. Эта тема была рассмотрена на прошедшем расширенном заседании Секции ядерной физики Отделения физических наук РАН. В нем принял участие министр науки и инновационной политики Новосибирской области Алексей Васильев. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

На прошедшем 10 марта заседании рассматривались вопросы участия Института ядерной физики СО РАН в создании установок класса мегасайенс и проведении экспериментов с их использованием. Также обсуждалась роль Новосибирского национального исследовательского государственного университета в подготовке кадров для исследовательской инфраструктуры установок класса мегасайенс.

«Это признание того, что масштаб деятельности, которая реализуется здесь в области ядерной физики, современных ускорительных технологий, те планы и перспективы, которые есть здесь, заслуживают самого пристального внимания со стороны всего национального, и даже международного сообщества. Прежде всего, мы ждем здесь качественной, квалифицированной и глубокой экспертизы со стороны академического сообщества тех проектов, которые уже реализуются, тех проектов, которые планируется к реализации в рамках программы «Академгородок 2.0», — отметил Алексей Васильев, говоря о выборе Новосибирской области местом проведения заседания Секции ядерной физики Отделения физических наук Российской академии наук.

Ректор НГУ Михаил Федорук отметил, что университет будет принимать активное участие в подготовке кадров для установок класса мегасайенс в рамках проекта «Академгородок 2.0»: «Основной задачей университета на данном этапе будет подготовка специалистов для Сибирского кольцевого источника фотонов. Мы здесь выступаем как флагманский университет, и сейчас уже в университете запущены магистерские программы, создана рабочая группа по подготовке специалистов как для обслуживания СКИФа, так и для работы на станциях, которые будут внедрены в эту установку».

Проект «Академгородок 2.0» разработан и реализуется Новосибирской области по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина. Цель проекта — создание современного территориального научно-технологического комплекса мирового уровня на базе научно-образовательной и инновационной экосистемы Новосибирского научного центра, онредполагает комплексное развитие территории.

Напомним, что ранее ученые НГТУ разработали новый высокочувствительный сенсор, предназначенный для обнаружения опасных газообразных веществ, содержащихся в воздухе.

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