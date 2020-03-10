Новосибирские ученые разработали высокочувствительный сенсор опасных газов

Специалисты Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) разработали новый высокочувствительный сенсор, предназначенный для обнаружения опасных газообразных веществ, содержащихся в воздухе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доцента кафедры химии и химической технологии вуза Александра Баннова.

Газовые датчики, используемые до настоящего времени, по словам ученых, способны обнаруживать лишь большие концентрации вредных газов. «Мы предлагаем другой тип газовых сенсоров, которые основаны на новом материале, позволяющем захватывать молекулы при значительно меньшей концентрации», — сказал Александр Баннов.

Кроме того, новые сенсоры, разработанные в Новосибирске, способны быстро реагировать на изменение концентрации опасного газа. В планах ученых – объединение нескольких сенсоров в систему мониторинга экологической обстановки. Ученые считают, что на создание такой системы уйдет не менее пяти лет.

Сенсоры изготавливают из материалов на углеродных нанотрубках, оксида графена и их гибридов. Благодаря гибкости материалов сенсоры имеют небольшой размер, что позволит их в дальнейшем встраивать в мобильные устройства, например, в смартфоны.

Новосибирские ученые также планируют применять новые сенсоры в медицине. С их помощью, по словам исследователей, можно анализировать воздух, выдыхаемый человеком и на ранних стадиях диагностировать онкологические заболевания, болезни легких и желудочно-кишечного тракта.

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