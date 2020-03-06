На состоявшемся первом в этом году заседании инвестиционного совета при губернаторе Кемеровской области два претендента, претендующие на статус резидента в ТОСЭР «Новокузнецк», представили свои проекты.

ТОСЭР — Территория опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации — экономическая зона со льготными налоговыми условиями, упрощенными административными процедурами и другими привилегиями. ТОСЭР создается для привлечения инвестиций, ускоренного развития экономики и улучшения жизни населения.

Компания «Омикрон-Сибирь» планирует открыть в Новокузнецке офтальмологический центр, который будет специализироваться на диагностировании, лазерной коррекции зрения, лазерной микрохирургии и лечению катаракты. После выхода центра на проектную мощность планируется проводить ежегодно около тысячи процедур. На работу будут привлечены 12 специалистов, в том числе и из других регионов страны. В проект предполагается инвестировать около 19,5 миллионов рублей.

Второй претедент на статус резидента ТОСЭР — «Новокузнецкая метизная компания», которая планирует запуск металлических ограждений 3D, технологической линии по производству сетки-рабицы, сварной сетки и прочей подобной продукции. Компания планирует производить 109 тысяч секций 3D, 124 тысяч квадратных метров сетки-рабицы. В случае реализации проекта будет создано 13 рабочих мест. В этот проект предполагается инвестировать 18,9 миллионов рублей.

Как сообщил заместитель губернатора по экономическому развитию Константин Венгер, в настоящий момент в реестрах резидентов ТОСЭР числится 54 организации: в ТОСЭР «Юрга» насчитывается 6 организаций, в ТОСЭР «Анжеро-Судженск» – 4 организации, 34 – в ТОСЭР «Новокузнецк» и 10 – в ТОСЭР «Прокопьевск».

Константин Венгер, руководивший заседанием инвестсовета, сообщил, что на сегодняшний день в реестрах резидентов ТОСЭР Кузбасса состоит 54 организации: 34 – в ТОСЭР «Новокузнецк», в ТОСЭР «Юрга» насчитывается 6 организаций, в ТОСЭР «Анжеро-Судженск» – 4 организации и 10 – в ТОСЭР «Прокопьевск».

Напомним, что на 11 марта запланирован запуск второй очереди Кузбасского вагоноремонтного предприятия (КВРП) в Прокопьевске, являющегося резидентом ТОСЭР «Прокопьевск».

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