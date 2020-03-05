11 марта губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и президент Группы компаний «Новотранс» Константин Гончаров запустят вторую очередь Кузбасского вагоноремонтного предприятия (КВРП) в Прокопьевске Кемеровской области.
Напомним, что КВРП «Новотранс» ежегодно обслуживает свыше 18 тыс. грузовых вагонов. Ввод в строй второй очереди призван позволить увеличить производственную мощность до 30 тыс. вагонов. Предполагается, что численность сотрудников предприятия вырастет с 850 до 1,55 тыс. человек.
По данным компании инвестиции в проект составили более 1 млрд руб., окупить их компания планирует за три года. В рамках реализации проекта компания получила статус резидента территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Прокопьевск».