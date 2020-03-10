В 2019 году в сегменте POS-кредитования, по мнению аналитиков, действовали два, на первый взгляд, взаимоисключающих тренда. С одной стороны, большинство крупных банков, ранее оказывавших эту услугу, отказались от нее в пользу программ рассрочки и карточных продуктов, не привязанных к конкретной торговой точке или сети. С другой — объем выдачи таких кредитов за год только вырос. Можно ли это совместить, останется ли место POS-кредитам в условиях трансформации рынка и чем полезен этот сегмент для самих банков, разбирался «Континент Сибирь».

Банки уходят из магазинов, а деньги все равно идут

Из 30 крупнейших банков POS-кредиты продолжают выдавать только три — такие данные приводит «БКС Премьер». В 2018 году это направление свернул Альфа-Банк, а Сбербанк перенес его на свой маркетплейс. В 2019 году POS-кредитование закрыл «Русфинанс Банк», входящий в группу Росбанка, для которого это направление было одним из двух основных. «В течение последних лет сегмент POS демонстрирует низкую доходность. Перспективы долгосрочной и устойчивой рентабельности сегмента не были подтверждены. В связи с этим в 2019 году группой «Росбанк» было принято решение о выходе из сегмента POS-кредитования, чтобы «Русфинанс Банк» мог сосредоточить усилия на направлениях с наибольшим потенциалом роста и на работе в сегменте автокредитования, в котором банк занимает лидирующую позицию», — так прокомментировала данное решение пресс-служба «Русфинанс Банка». Новым топовым направлением «Русфинанса» стало автокредитование — более подробно об этом рассказал в интервью «Континенту Сибирь» председатель правления Росбанка Илья Поляков.

Аналогичной точки зрения придерживается и ВТБ: «Наш банк не предоставляет услуги POS-кредитования. Клиенты при необходимости могут оформить кредит наличными, в том числе дистанционно, либо оформить кредитную карту», — прокомментировали в пресс-службе ВТБ. При этом дочерний ВТБ «Почта Банк», также входящий в Топ-30, эту услугу оказывает.

И вместе с тем портфель POS-кредитов за 2019 год, по данным БКИ «Эквифакс», только вырос. По их данным, с января по сентябрь 2019 года банками было выдано 6,65 млн POS-кредитов, что на 2,6% больше, чем годом ранее. Рост в денежном отношении обогнал количественный и составил 4,6% (190,7 млрд рублей) — аналитики связывают это с ростом потребительского спроса на более дорогие товары, в том числе электронику и бытовую технику — больше всего POS-кредитов выдается именно на них. Средняя сумма кредита по итогам девяти месяцев составила 28,3 тыс. рублей (в 2018 году, для сравнения, — 27 тыс.), предварительная оценка по итогам года — 28,7 тыс.

Общий портфель POS-кредитов, по данным «Эквифакса», к октябрю 2019 года составил 173,9 млрд рублей (рост за год — 2,9%). Но этот показатель не является максимальным — в декабре 2017 года портфель POS-кредитов достиг 185,1 млрд рублей.

«Максимальные показатели роста сегмента POS-кредитования уже пройдены: пик годовых темпов роста — свыше 20% — прошел в 2017 году. С тех пор темпы прироста замедляются и составляют около 5%, что свидетельствует о насыщении рынка, — комментирует текущую ситуацию руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. — В дальнейшем темпы роста также будут снижаться, но объемы выдачи POS-кредитов будут расти в связи с увеличением среднего чека в розничных сетях».

Примечательно еще и то, что динамика POS-кредитования остается положительной не только на фоне ухода крупных банков, но и параллельно росту карточных программ, которые многие аналитики называют главными конкурентами данного направления.

Заменят ли карты стойку в магазине?

Многие аналитики первой причиной снижения интереса банков к POS-кредитам называют рост популярности карт рассрочки, которые занимают ту же самую нишу. «Мы не предлагаем POS-кредиты, поскольку видим интерес клиентов к другим продуктам, таким как кредиты наличными и кредитные карты. Важную роль в этом процессе играет развитие digital lending: онлайн-кредитование дает клиенту доступный и простой инструмент для оплаты покупок без привязки к конкретной торговой точке, что особенно актуально на фоне развития онлайн-торговли, — говорит директор Сибирско-Уральского макрорегиона Райффайзенбанка Эльвира Емец. — Наша статистика показывает, что потребительские кредиты клиенты используют, чтобы покрыть расходы на ремонт или строительство, реже — на покупку мебели или бытовой техники. Относительно крупные покупки в магазине можно оплатить кредитной картой, что особенно выгодно, учитывая беспроцентный период».

Между тем, по мнению руководителя отдела банковских продуктов карты рассрочки «Совесть» Вячеслава Бойко, POS-кредиты и рассрочку не совсем правильно называть взаимозаменяемыми продуктами: «Безусловно, карты рассрочки используют в том числе для совершения относительно крупных покупок, ради которых и оформляют POS-кредиты. Однако профиль поведения пользователей больше похож на владельцев кредитных карт, так что я бы не сказал, что карты рассрочки полностью заменяют это направление», — высказывается он.

«Уже несколько лет подавляющая доля портфеля POS-кредитов приходится на беспроцентные рассрочки. Появление карт рассрочек стало очередным этапом этой трансформации рынка, — комментирует аналитик банка «Хоум Кредит» Станислав Дужинский. — Это, по сути, различные каналы реализации одного и того же финансового продукта, в основе которого лежат партнерские взаимоотношения между банками и ретейлерами. Конечно, карта рассрочки — это более современный продукт, дающий своему владельцу возможность купить в рассрочку необходимый товар за считанные минуты, находясь довольно далеко от торговой точки. Но традиционные товарные кредиты и рассрочки также востребованы клиентами. Поэтому в настоящее время эти продукты не конкурируют, а дополняют друг друга».

По его словам, уход цифрового ретейла в Интернет, сопровождающийся закрытием магазинов, на самом деле не мешает POS-кредитованию, поскольку уже сейчас свыше 20% всех выдач происходит онлайн, и этот процент будет только расти. Дополнительный бонус принес ввод биометрической идентификации, которую уже поддерживают некоторые интернет-магазины.

«Да, изначально карты рассрочки действительно создавали конкуренцию POS-кредитованию, — высказывается Артем Деев. — Но это все же разные продукты, и потому они сосуществуют на рынке одновременно, а клиент волен выбирать то, что ему удобнее. Поэтому распространение карт рассрочки не приведет к снижению спроса на POS-кредиты, а банки намерены развивать этот канал». В качестве примеров эксперт приводит проекты «МТС Банка» с аптеками, сетью ювелирных украшений и в сегменте обучения, а также «Почта Банк», который уже около года работает с направлением по быстровозводимому жилью.

Финансовая погода и средняя температура

Некоторые банки, не отказавшиеся от POS-кредитов, отметили в качестве их преимущества высокую устойчивость к кризисам. Так, представители «ОТП Банка», комментируя исследование БКС, отметили, что в 2008–2009 и 2014–2015 годах именно это направление показало наибольшую устойчивость к финансовым встряскам, поэтому банк отказываться от него не собирается.

Но что происходит в экономике России сейчас?

На бизнес-завтраке, посвященном итогам первого года работы банка «Урал ФД» в Новосибирске, председатель правления Алексей Вырков коротко описал «финансовую погоду» в настоящем и ближайшем будущем, которая оказалось полной противоположностью кризисным годам. Вместо падающего рубля, растущих на глазах цен и сметающих все с прилавков (и заодно осаждающих стойки кредитных продаж) покупателей мы наблюдаем прямо противоположную картину. Центробанк активно сдерживает инфляцию, и это сопровождается падением потребительского спроса, которое вынуждает продавцов снижать издержки, в том числе путем ухода в онлайн и под крыло маркетплейсов. То же самое касается и банков — предложив клиентам вместо стойки в супермаркете электроники кредитную карту с бонусами, банк снимает с себя необходимость организовать работу своего сотрудника в каждой торговой точке, а взамен получает плату за обслуживание карты.

Значит ли это, что для того, чтобы оживить POS-кредитование, нужно хорошенько встряхнуть экономику? Возможно. Как и то, что потери в других направлениях окажутся намного более существенными.

По вопросу качества POS-займов мнения экспертов разошлись. «Эквифакс» оценил уровень риска портфеля POS-кредитов как «стабильно высокий, но приемлемый»: доля просроченных более 90 дней кредитов в целом на конец сентября 2019 года составила, по их оценке, 17,2%. В то же время Центробанк назвал качество портфеля по POS-кредитам достаточно высоким, где доля просроченных ссуд не превышает 4,2% — в то время как по кредитам наличными этот показатель составляет 6,3%, а по картам — 9,4%.

«Рассматриваемый вид кредитов является низкорискованным благодаря целевому использованию, относительно низкой сумме и короткому сроку, — соглашается с оценкой ЦБ Станислав Дужинский. — Благодаря этим качествам в кризисные периоды люди могут продолжать ими пользоваться, а банки — выдавать, не опасаясь ухудшения качества своих портфелей».

Чем все-таки хороши POS-кредиты

Какую роль POS-кредитам отводят сегодня сами банки в своем портфеле? Если вынести за скобки тех, для кого этот продукт остается основным, то, помимо «спасательного круга», который наряду с ипотекой «утонет» последним из всех, чаще всего POS-кредиты становятся «вводным продуктом» для кредитного направления. Точно так же, как анонимные онлайн-кошельки достаточно долго были вводным продуктом для дебетовых платежных сервисов (о чем писал «Континент Сибирь» некоторое время назад), таким же вводным продуктом для кредитных программ были и остаются POS-кредиты. «Для розничных банков этот продукт — один из самых распространенных «стартов» для налаживания отношений с клиентом, — подтверждает тезис Артем Деев. — При том, что этот рынок достаточно ограничен — он составляет всего 2% от общего рынка розничного кредитования, — данный инструмент не теряет популярность, тем более что и уровень развития этого сервиса очень высок».

«POS-кредитование банки используют в основном для привлечения клиентов, а именно для кросс-продажи им других продуктов, — соглашается Вячеслав Бойко, но при этом добавляет, что продукт в этом качестве можно легко заменить, если банк не получает необходимую отдачу: — На что заменить? Это зависит от стратегии банка».

Наконец, по его мнению, уход крупных банков из POS-кредитования вполне может оказаться временным. «Да, возможно, что они решили оставить эту отрасль небольшим и специализированным банкам, но в связи с развитием E-commerce крупные банки могут снова посчитать POS-кредитование перспективным. Только «стойки» будут уже виртуальными», — подытожил Вячеслав Бойко.

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