Кемеровская область и Красноярский край стали лидерами СФО по микрозаймам

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) опубликовало данные о количестве микрозаймов в регионах России по итогам февраля 2024 года. Авторы отчета сообщают, что в целом по стране количество «займов до зарплаты» снизилось за месяц на 2,5%.

По данным 2000 микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов, передающих сведения в НБКИ, по показателю количества микрозаймов (или «займов до зарплаты» до 30 тысяч рублей) в стране лидируют Москва и Московская область: в феврале 2024 года здесь было выдано 170,8 тыс. и 142,7 тыс. таких займов соответственно.

Среди регионов Сибирского федерального округа (СФО) в прошедшем месяце наиболее активно пользовались данной финансовой услугой потребители Кемеровской области — 72 839 раз. Это 10-е место среди регионов страны. Отмечается, что за месяц (по сравнению с январем 2024 года) выдача займов в Кузбассе уменьшилась на 2,5%. На втором месте в СФО оказался Красноярский край — 67 219 микрозаймов (11-е место в РФ, снижение относительно января 2024 года — 1,9%).

Среди 30 регионов-лидеров в данном сегменте розничного кредитования оказались еще несколько представителей СФО: Иркутская область — 60 817 микрозаймов (13-е место, снижение — 3,0%), Новосибирская область — 58 111 (14-е место, –1,2%), Алтайский край — 48 871 (17-е место, +0,2%) и Омская область — 40 431 (23-е место, –3,7%).

Ранее «Континент Сибирь» рассказал, что Новосибирская область вошла в десятку регионов по размеру выданных автокредитов.