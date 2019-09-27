В сентябре 2019 года система операторов фискальных данных отметила свое трехлетие. Сегодня можно сказать, что рынок полностью сложился, в том числе и в Сибири, а переход бизнеса на онлайн-кассы в основном завершен. К чему в итоге пришел рынок, насколько удобными и востребованными стали предлагаемые сервисы, как они планируют помогать своим клиентам развивать бизнес и какую полезную информацию предлагают рынку, разобрался «Континент Сибирь».

В 2016 году, когда вступила в силу новая редакция ФЗ № 54 «О применении контрольно-кассовой техники», в России действовало около 1,2 млн офлайн-касс. Отчетность по ним сдавалась раз в год и требовала у предпринимателей гораздо больше времени на обработку. За три года парк электронных кассовых устройств вырос до трех с лишним миллионов онлайн-касс, работающих через операторов фискальных данных. Эти данные приводит генеральный директор IT-компании «Платформа ОФД» (Группа Сбербанка) Алексей Баров. Кроме того, изменилась технология ведения отчетности — теперь клиенты могут видеть информацию, которая проходит через кассы, в режиме реального времени.

Оператор ФД получает фискальные данные с онлайн-кассы, куда входит, например, информация о расчетах, открытиях и закрытиях смен и т. д.), и отправляет ее в ФНС. Фискальные данные в режиме онлайн дают информацию обо всей розничной торговле и рынке услуг в стране. Это позволяет делать глубинную аналитику рынка, строить прогнозы по его развитию и динамике, дает возможности для оптимизации деятельности цепочки от производителей до сбытовых структур. Кроме того, на основе фискальных данных можно делать выводы о благонадежности и устойчивости предприятий. Это, например, уже сейчас позволяет банкам усовершенствовать свои скоринговые модели для кредитования и сделать этот процесс более прозрачным и удобным для клиента.

«Почти каждый ОФД с момента создания прошел путь от простого оператора до компании, которая предлагает бизнесу целый спектр продуктов и услуг для повышения его эффективности. Сейчас операторы фискальных данных значительно расширили свою функциональность и дают малому и среднему бизнесу доступ к аналитическим инструментам, которые раньше были только у крупных игроков рынка, — отмечает генеральный директор OFD.ru (ООО «Петер-Сервис Спецтехнологии») Антон Румянцев. — В ближайшие несколько лет количество услуг, которые предоставляют ОФД, продолжит расти, как и степень их персонализации».

«Когда мы говорим о том, что у предпринимателя появляются новые возможности для роста бизнеса, они основаны на том, что можно гораздо более точно и качественно определять решения, — продолжает руководитель дирекции по экосистеме юридических лиц Сбербанка, вице-президент Александр Белокопытов. — Ценность данных ОФД не в самих цифрах, а выводах, которые можно делать на основе этих данных. И предприниматели в итоге могут получить ясные ответы. Для крупных сегментов это открывает новые возможности. Также мы можем понимать, в каких регионах и какой бизнес имеет потенциально более емкий рынок. И это возможности для роста».

Как поделился рынок

Накануне третьего этапа перехода малого бизнеса на онлайн-кассы — с 1 июля в их число вошли микропредприятия без наемных сотрудников и ИП, работающие с физическими лицами, — исследовательская группа CNews Analytics обновила свой рейтинг операторов фискальных данных в целом по России.

Крупнейшим по числу подключенных касс стала «Платформа ОФД» Сбербанка, занявшая 26,6% рынка. На второе место поднялся «Такском», получивший 16,5% и совсем немного опередивший «Первый ОФД», который перешел под крыло ВТБ со своими 16,2%. Четвертое место заняли «Петер-Сервис Спецтехнологии» с 12%, на пятое место спустился «Ярус» с 11,5%, на шестое поднялся СКБ «Контур» c 5,5%.

«Пока шла кассовая реформа, количество игроков на рынке ОФД увеличивалось и остановилось, только перевалив за два десятка. При этом 90% доли рынка приходятся на семь крупнейших ОФД, — комментирует данный рейтинг руководитель проекта «Контур.ОФД» (СКБ «Контур») Михаил Добровольский. — Это, конечно, не касается корпоративных ОФД, которые созданы для обслуживания конкретного крупного розничного игрока. Кроме того, велика вероятность поглощения некоторых крупнейших ОФД серьезными инвесторами, например, банками».

Высокие позиции продукта Сбербанка, по мнению аналитиков, обеспечиваются не только экосистемой материнской компании, но и тем, что «Платформа ОФД» является самым активным поставщиком открытой аналитики. По словам Алексея Барова, к концу сентября на «Платформе ОФД» планируется запустить новую услугу «Сравни себя с рынком». Она будет представлять собой прообраз кастомизированного отчета, который раньше могли позволить себе только крупные сети, а новый продукт нацелен в первую очередь на малый и средний бизнес. Небольшая торговая точка сможет сравнить свои параметры по выручке и ассортименту с агрегированной информацией по отрасли и решить, что нужно развивать, а что изменить.

Второй вариант — налогооблагаемая база в личном кабинете с систематизацией выручки, куда входят и обычные чеки, и аванс, и возврат и многое другое. На сегодня, отмечает Алексей Баров, среди клиентов больше всего востребованы следующие сервисы на основе Big Data: сравнительный анализ продаж по отдельным брендам и продуктам, измерения в динамике дистрибьюции и банковская аналитика. Сейчас в среднем по Сибири на аналитику приходится около 10% выручки ОФД, и эта доля, по мнению специалистов Сбербанка, будет расти.

В конце прошлого года компания начала разворачивать инфраструктуру электронного документооборота для обмена документами не только с самим ОФД, но и с Пенсионным фондом, налоговой службой, Фондом соцстрахования и другими. За последний год, по данным «Платформы ОФД», число владельцев касс, использующих их для сдачи отчетности, увеличилось вдвое.

Это же направление активно развивает и «Такском» — по мнению аналитиков, именно внедрение электронной отчетности в госорганы помогли ему догнать и перегнать «Первый ОФД».

«Первый ОФД», в свою очередь, делает ставку на объединение данных нескольких ОФД и построение аналитики на основе их общих данных. Определенную роль в развитии компании, по мнению Михаила Добровольского, должно сыграть ее присоединение к ВТБ.

«Главное преимущество ОФД для бизнеса — доступ к расширенным аналитическим инструментам, которыми раньше располагали только крупные федеральные и региональные сети. Малый бизнес сможет основывать свои решения не на интуиции, а на конкретных показателях, — резюмирует Антон Румянцев. — Предприниматели видят в личном кабинете, какие продукты пользуются наибольшим спросом, в какие часы продажи идут активнее всего, какие маркетинговые акции принесут наибольшую прибыль. С их помощью бизнес может сократить расходы и повысить выручку».

С банком или без?

На вершине рейтинга ОФД поместились как те, чьими учредителями являются крупные банки («Платформа ОФД»/«Эвотор», «Первый ОФД»), так и независимые участники, сотрудничающие сразу с несколькими банками (OFD.ru, «Такском», «Контур»). В чем преимущество того или иного варианта?

По мнению Михаила Добровольского, с точки зрения кассового рынка, продукты, созданные под крылом банков, отличаются объемом средств, которые вкладываются в развитие: «Это существенный фактор, который позволяет оператору в среднесрочном периоде работать с отрицательной рентабельностью для завоевания рынка и дальнейшей монетизацией накопленной базы уже в долгосрочном периоде. Кроме того, кооперация с банками позволяет использовать ресурсы банка: клиентская база, точки обслуживания, колл-центры и т. д.». По его словам, это также серьезный фактор, который усиливает подобные коллаборации.

Положительная обратная связь между банками и ОФД выражается и в изменении потребительского спроса. Так, по данным Сибирского банка ПАО Сбербанк, за последние полтора года доля безналичных расчетов в Сибири превысила отметку в 50%. В сегменте супермаркетов безнал в 2019 году вырос с 38% до 51%, для гипермаркетов — с 46% до 59%, в небольших магазинах у дома — с 27% до 40%. Еще более заметный рост показал общепит — в кафе и столовых доля безналичных расчетов достигла в 2019 году 63%, в барах и ресторанах — 72%.

Политическая составляющая

Несмотря на то что участие ОФД в бизнесе, по мнению участников рынка, приносит ему только выгоду, нельзя не отметить высокую политизированность этой темы, начиная с того, что само внедрение онлайн-касс стало обязательным условием, пусть и не сразу.

«Да, влияние государства во время кассовой реформы чувствовалось, и довольно сильно, — констатирует Михаил Добровольский. — В 54-й закон регулярно принимались поправки, которые обязывали одни категории предпринимателей внедрять эти устройства, а другим давали отсрочки по переходу. Параллельно усиливали надзорную функцию ФНС, которая выявляла все новые нарушения требований 54–ФЗ и пресекала их».

Александр Белокопытов согласился с тем, что некоторые предприниматели первоначально восприняли новые правила без одобрения. «Природный консерватизм тоже нельзя забывать — любая новинка воспринимается как ненужные хлопоты, даже если она в итоге принесет пользу, — говорит он. — Особенно если эта новинка стоит денег. Но потом наступает привыкание, и мы начинаем ценить новые возможности, которые сполна компенсируют все расходы». Алексей Баров в подтверждение его слов вспомнил, что когда «Платформа ОФД» проводила обновление личного кабинета, и некоторые сервисы пришлось отключить, в контактном центре был настоящий шквал звонков. «Возможно, у кого-то в ретейле есть «серые» фрагменты работы или боязнь прозрачности — вдруг конкуренты вычислят, — резюмирует Александр Белокопытов. — Но потом понимают, что в прозрачном мире работать попросту эффективнее. И что он всегда побеждает тех, кто старается закрыться».

Непосредственную связь с внедрением ОФД имеет и постепенно вводящаяся в нашей стране маркировка товаров. «Уже сейчас в России действует маркировка сигарет, обуви, идут эксперименты и по другим категориям, — отмечает Михаил Добровольский. — Маркировка позволяет проследить путь товара от производителя или импортера до продажи через онлайн-кассу. ОФД отправляет данные о продаже маркированного товара в ФНС и систему работы с маркировкой».

По его словам, с точки зрения государства цель номер один — повысить контролируемость и прозрачность для бизнеса. «Основное требование 54–ФЗ — каждая онлайн-касса передает данные в ФНС в автоматическом режиме, что также облегчает жизнь самому бизнесу и упрощает его взаимодействие с контролирующими органами — система забирает эту обязанность себе. Государству ОФД помогает легализовать доходы и расходы бизнеса, выводит «серый» рынок из тени».

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Директор МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук

С 1 июля согласно 54-ФЗ практически все предприниматели Сибири должны применять онлайн-кассы. По данным ФНС, проверки бизнеса уже начались.

Какие штрафы ждут за нарушение кассовой дисциплины и как скоро?

Активные проверки бизнеса на предмет онлайн касс начались уже с июля – это подтверждают как участники рынка, так и сами налоговики. Проверки идут по всей стране, не только в Москве и Санкт-Петербурге – в основном в форме контрольных закупок. Предпринимателям давалось три года, чтобы перейти на онлайн-кассы, поэтому никаких проверочных каникул нет. Многие бизнесмены, кстати, ждали, когда налоговая начнет активную контрольную работу и не спешили устанавливать ККТ. И несмотря на то, что срок установки новых касс истек еще летом, некоторые предприниматели начинают решать вопрос с онлайн-аппаратами только в сентябре – на это их подстегивают налоговые проверки у соседей по рынку.

ФНС уже неоднократно давала понять, что придет к каждому нарушителю.

Что касается штрафов – для должностных лиц или предпринимателей их размер составит от 25% до 50% от той суммы, которая была уплачена в обход онлайн-кассы. Для юридических лиц – от 75 до 100%.

Как можно избежать штрафов и не потратить при этом лишние деньги на кассу?

Как показывает практика, обойти стороной штрафы можно только одним путем – установив кассу нового образца. Но даже самая бюджетная онлайн-касса обходится предпринимателям в сумму от 25 до 40 тыс. рублей. Дело в том, что купить кассу мало – нужно еще приобрести фискальный накопитель, заплатить за активацию кассы, настройку, регистрацию ее на сайте ФНС, заключить договор с ОФД и т.д. Для малого бизнеса, у которого на счету каждая копейка, это совсем не малая сумма.

Сэкономить на онлайн-кассе, конечно, можно – например, попробовать активировать ее самостоятельно. На сайтах производителей онлайн-аппаратов можно почти всегда найти инструкции по их настройке и использованию. Есть даже видеоинструкции, по которым научиться работать с новыми аппаратами можно при желании за пару часов. Но если пользователь не уверен в своих силах, лучше отдать настройку сервисным центрам – ввод одного неверного символа может заблокировать устройство.

Есть и другой способ сэкономить – следить за спецпредложениями производителей онлайн-касс, их дистрибьютеров и партнеров. Также стоит обратить внимание на предложения банков – многие из них сегодня предлагают онлайн-кассы для бизнеса «под ключ». Подобные спецпредложения могут помочь предпринимателям сэкономить на старте, не разориться на покупке онлайн-кассы, а главное – избежать проблем с законом и штрафами.

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