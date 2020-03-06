Где происходят наибольшие потери тепла, как их снизить и уменьшить платежи потребителей — эти вопросы энергетики, ученые и эксперты обсудили на круглом столе «Энергоэффективность в теплоснабжении», который прошел в конце февраля в новосибирском Академгородке. Улучшить ситуацию может единая система автоматического погодного регулирования: она способна помочь сэкономить около 30% тепла.

Дискуссия началась с обсуждения недавнего доклада Минэкономразвития России, в котором проведен анализ состояния дел в сфере повышения энергоэффективности в РФ. Всего 5% вводимых в эксплуатацию многоквартирных домов оснащены индивидуальными тепловыми пунктами с погодным регулированием, сообщил исполнительный директор межотраслевого фонда энергосбережения и развития ТЭК Новосибирской области Алексей Шибанов, сославшись на данные Минэконома.

В Новосибирске ситуация немного лучше, чем в целом по РФ: погодные системы регулирования установлены в 17% многоквартирных домов. Отсутствие систем климатического регулирования участники дискуссии назвали одной из основных причин дискомфорта для потребителей — когда в квартирах слишком жарко или, напротив, слишком холодно. «Анализ ситуации в новостройках говорит, что в большинстве случаев зимой жители сталкиваются с избыточным потреблением тепла, превышение подачи составляет около трети — то есть примерно на эту величину можно сократить потребление домами тепловой энергии, а следовательно, и платежи за ресурс», — прокомментировал Алексей Шибанов. Он подчеркнул, что проблема актуальна не только для новых домов. При этом Шибанов отметил, что сами энергетики не заинтересованы в том, чтобы отпускать меньше тепла. На ограниченных рынках любое сокращение реализуемой продукции приводит к нарастанию издержек. Поэтому основной заинтересованной в экономии стороной должны быть потребители, но при поддержке властей.

По мнению руководителя Новосибирского филиала СГК Андрея Колмакова, сегодня в этой теме не хватает государственной политики, стимулирующей мероприятия по энергоэффективности и снижению затрат потребителя на тепло. Такой мерой могут, например, стать преференции в рамках программ капитального ремонта.

С тем, что энергосбережение — забота потребителей, а не ресурсоснабжающей компании, Колмаков не согласился. Сегодня, по его словам, энергетики корректируют объем отпуска тепловой энергии с ТЭЦ по согласованному с муниципалитетом графику.

Кроме того, свои программы энергосбережения есть и на самих ТЭЦ — с их помощью компания экономит собственный ресурс и повышает КПД, производя больше тепла с меньшими затратами. В качестве примера профессор кафедры тепловых и электрических станций НГТУ, экс-глава «Новосибирскэнерго» Виталий Томилов привел Новосибирскую ТЭЦ-5, где благодаря модернизации удалось увеличить экономию топлива в четыре раза.

В число энергосберегающих мер Андрей Колмаков включил и увеличение загрузки ТЭЦ путем переключения на них потребителей с локальных котельных. «Чем больше объектов мы обслуживаем, тем ниже удельные затраты ресурсов на производство», — подчеркнул он, напомнив о том, что за два года после того, как СГК стала владельцем компании «СИБЭКО», ей удалось переподключить на централизованное теплоснабжение потребителей десяти локальных котельных. Также представители СГК озвучили планы на ближайшее будущее: подключить к себе пользователей котельных приборостроительного, аффинажного заводов и котельных Закаменского микрорайона.

Тема переподключения локальных котельных и концентрации услуг в одних руках всплыла и в докладе эксперта Института экономики и организации промышленного производства СО РАН, гендиректора ООО «Корпус» Юрия Воронова, который сравнил систему теплоснабжения Новосибирска и Санкт-Петербурга, отметив ряд ключевых отличий — в основном не в пользу новосибирской модели. Помимо уже неоднократно озвученных дилемм «газ против угля», один поставщик против нескольких (крупнейший поставщик тепла в Петербурге контролирует не больше 50% рынка, в то время как СГК владеет всеми ТЭЦ Новосибирска), эксперт отметил тот факт, что Новосибирск на «тепловой карте», в отличие от Петербурга, развивался изначально не как единое городское пространство, а как конгломерат поселков при крупных предприятиях с отдельными сетями теплоснабжения. И фактически остается таким конгломератом до сих пор. И для того чтобы наладить эффективное снабжение города теплом, требуется оптимизировать локации как его источников, так и потребителей, а значит, полностью не отказываться и от малых котельных.

Алексей Шибанов и Андрей Колмаков со своей стороны отметили, что петербургскую систему нельзя считать идеальной и тем более копировать ее в Новосибирске. Директор Фонда энергосбережения сделал упор на экономической составляющей: «Часть петербургских ТЭЦ работает в вынужденном режиме, как электростанции они не нужны, и потребителям приходится оплачивать это «ненужное» электричество в составе тарифа за тепло». Андрей Колмаков добавил, что газификация сама по себе не делает ТЭЦ ни экономичнее, ни эффективнее — он привел в пример котельную Новосибирского ХБК, которая стала убыточной после перехода на газ, и напомнил о том, что владельцы ведомственных котельных все чаще отказываются от производства тепла по экономическим соображениям.

Что касается теплосетей, больше всего потери тепла связаны с некачественной изоляцией. В 2020 году СГК запланировала замену теплоизоляции на 11 километрах трасс, против 2 км в прошлом году. Важную роль в повышении эффективности работы играют центральные тепловые пункты, связующие звенья между магистральной и внутриквартальной сетью. На сегодняшний день около четверти ЦТП в Новосибирске оснащены системой автоматического погодного регулирования, которая может менять температуру и давление теплоносителя при смене погодных условий.

По итогам встречи эксперты пришли к выводу, что будущее — за дальнейшей цифровизацией тепловых сетей. Приборы домов и ЦТП должны не только фиксировать данные о погоде и потреблении, но и обмениваться ими, а также прогнозировать объемы отпуска тепла и автоматически регулировать распределение тепловой энергии между потребителями, что позволит им экономить до 35% при оплате услуг теплоснабжения.

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