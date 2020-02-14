В последнее время все чаще поднимается вопрос о несовершенстве закона «О капитальном ремонте». Жители многоквартирных домов не могут использовать накопленные на спецсчетах средства так, как им хотелось бы. В итоге деньги лежат без дела и продолжают «кормить» в первую очередь банкиров. Что можно сделать, чтобы дать возможность жителям Новосибирской области потратить средства капремонта здесь и сейчас на улучшение характеристик жилья — в интервью с депутатом Законодательного собрания Новосибирской области СЕРГЕЕМ КОНЬКО.

Пик панельного домостроения в Новосибирске пришелся на конец 80-х годов прошлого века. Сегодня «лицо» города, а в особенности его спальных районов, представляют бетонные многоэтажки, большинство из которых уже требуют обновления. Однако чаще всего ситуация решается лишь ремонтом кровли и частичным утеплением межпанельных швов, благодаря чему появляются малоэстетичные дома «в клеточку».

При этом в некоторых регионах России уже найден действенный способ преобразить старые панельные дома, буквально дать им вторую жизнь. Причем без дополнительных вложений со стороны жильцов, используя только средства, перечисляемые на капремонт. По мнению депутата регионального Законодательного собрания Сергея Конько, в Новосибирской области тоже есть возможность применить подобный опыт.

— Сергей Григорьевич, в чем, на ваш взгляд, сегодня проявляется несовершенство закона о капитальном ремонте многоквартирных домов?

— Закон ограничивает жителей в выборе мероприятий капремонта. Так, отремонтировать фасад мы можем только тем способом, которым он был сделан ранее.

Допустим, дом построен в 50-е годы, и теперь мы должны взять ту устаревшую технологию и принести ее на дом, несмотря на все существующие новые возможности в строительстве. А если вдруг мы захотим утеплить внешнюю стену или установить подвесной вентилируемый фасад из керамогранита, то придется собирать деньги дополнительно. Ведь использовать те 8 рублей, отчисляемые на капремонт с квадратного метра, мы не сможем. Вот и получается, что жильцы старых панельных домов либо ограничиваются заменой межпанельных швов и имеют эти пресловутые «дома в клеточку», либо тратят собственные средства на улучшения, в то время как накопленные взносы за капремонт лежат мертвым грузом на счете и кормят только банк.

— Что же необходимо сделать на законодательном уровне, чтобы дать возможность жителям использовать средства капремонта на улучшение жилья?

— Необходимо принять поправку в закон Новосибирской области «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области». Такая поправка могла бы расширить перечень работ по капремонту общего имущества домов за счет средств фонда капитального ремонта либо спецсчета. Говоря конкретнее, следует изменить статью 14, добавив в нее строчку о возможности проведения работ по «реконструкции фасадов домов с наружной теплоизоляцией и без нее, с отделкой тонким штукатурным слоем или устройством навесных фасадных систем с воздушным зазором». Внесение таких изменений в закон относится к компетенции субъектов Российской Федерации. Например, в Московской области и Татарстане такие нормы уже приняты. Они позволили не только повысить балансовую стоимость панельных многоэтажек, но и поменять облик городов, разнообразив фасады целых микрорайонов.

— То есть принятие подобных поправок позволит жителям города потратить накопленные, к примеру, на спецсчете дома средства, чтобы установить вентилируемый фасад?

— Верно. Конечно, никто не говорит о том, что это обязательно пойдут делать все жильцы панельных домов. Речь идет о том, чтобы дать возможность всем желающим повысить качество и стоимость своего жилья. Купили вы, например, однокомнатную квартиру. Исправно платите взносы за капремонт. Но из перечня работ по капремонту вашему дому сейчас не нужно ничего — ни менять трубы, ни делать кровлю. Таким образом, средства жильцов лежат без движения и не могут быть потрачены. А хочется, чтобы деньги работали, и дом стал лучше уже сейчас. Если же поправка в закон появится, вы как житель сможете проголосовать домом и использовать средства капремонта на повышение балансовой стоимости объекта. В том числе — утеплить дом, чтобы повысить его энергоэффективность и, соответственно, платить меньше за тепло. Или установить красивый фасад, благодаря которому квартира подорожает. Это будет вам на руку, допустим, к тому времени, как вы выплатите ипотеку и решите расшириться.

— Отмечаете ли вы запрос на изменение подходов к капремонту со стороны жителей на своей территории?

— Да, ко мне обращаются председатели ТСЖ, говорят: «У нас лежат деньги в банке под 0,03%. Нам они понадобятся в 2038 году. Но что это будут за деньги? Мы не знаем, сколько к тому времени, учитывая инфляцию, от них останется». В самом деле, к сроку капремонта сложно сказать, что станет с накопленными средствами. Может, на них можно будет только отметить 20-летие дома? Зато уже сейчас они бы могли пойти на доброе дело. Вот посмотрите, у нас здание Законодательного собрания первоначально построено из серых плит. Потом был сделан красивый фасад. Почему же новосибирцам не дать такую же возможность? Ведь именно мы, областные депутаты, можем разрешить людям использовать деньги на их цели. Сказать, что они могут брать и использовать средства капремонта на улучшение жилищных условий, на повышение стоимости своих квартир. Кстати, с кровлями сначала была такая же проблема. Закон запрещал устанавливать фальшкровли покатой формы: если была раньше плоская кровля, такую и делайте. В 2016 году в закон внесли поправку, а вот до фасадов так и не добрались.

— Какие новые технологии смогли бы широко использовать жители, если эти поправки будут приняты?

— Для панельных домов можно было бы делать реконструкцию фасадов с наружной теплоизоляцией и отделкой тонким штукатурным слоем либо с устройством навесных фасадных систем с воздушным зазором. Этот позволит закрыть межпанельные швы.

Ведь не секрет, что они в панельном домостроении — слабое место. Швы могут быть местом утечки тепла. К тому же швы не очень эстетично смотрятся. Ведь как их ни закрывай, однородно не получится. Положительные примеры перекрытия швов и установки новых фасадов уже есть на Чемском жилмассиве Новосибирска. Есть также примеры, когда застройщик строит элитное жилье в районах массовой застройки, и чтобы панельные дома не портили вид комплекса, их облицовывают в цвет новостроек. То же самое можно делать с балконами. Сейчас они у всех разные, по-разному застеклены. А можно признать балконы элементами фасада и сделать все аккуратно, в одном стиле. Если все эти механизмы будут доступны жителям, мы увидим, как преобразится наш город. Пока же дома ремонтируются тем же способом, что и 50 лет назад. И мы получаем работу, которую через 5–10 лет опять надо будет переделывать. Чтобы это понять, нужно просто подключить здравый смысл.

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