«Альфа Банк» потребовал от «НСК Холди» деньги и недвижимость

Конкурсный кредитор банкротящегося «Холидея», «Альфа Банк», потребовал отменить сделки с принадлежащей Николаю Скороходову «НСК Холди», вернув в конкурсную массу 116 объектов недвижимости и почти миллиард рублей.

О поступлении в арбитражный суд Новосибирской области заявления банкиров о признании сделок недействительными сообщил конкурсный управляющий «Холидея» Трофим Кузнецов. «НСК Холди» принадлежит владельцу «Холидея» Николаю Скороходову, который также возглавляет компанию, с ней сейчас сотрудничают бывшие контрагенты банкротящегося ритейлера. В конце февраля заявление о намерении требовать банкротства «НСК Холди» опубликовала индивидуальный предприниматель Юлия Чинькова. В минувшем году с требованием признать компанию несостоятельной в арбитраж обращались ООО «Сантус» и томский бизнесмен Андрей Сёмкин, сооснователь торговой сети «Сёмкин». Производство по иску «Санктума» было прекращено, поскольку кредиторы отказались от требований, иск томского бизнесмена был возвращен заявителю.

По данным Rusprofile, выручка ООО «НСК Холди» за 2018 год составила 6,7 млрд рублей. Единственным учредителем со стопроцентной долей уставного капитала компании в размере более 10 млн рублей является Николай Скороходов. В конце декабря прошлого года арбитраж по требованию «Альфа Банка» наложил арест на деньги и имущество компании «НСК Холди» в рамках банкротства ритейлера «Холидей» на общую сумму около 17,5 млрд рублей

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