Томским молочникам не удалось обанкротить «НСК Холди»

Арбитражный суд Новосибирской области вернул томскому бизнесмену Андрею Сёмкину, сооснователю торговой сети «Сёмкин», банкротный иск, поданный в отношении компании «НСК Холди» новосибирского коммерсанта Николая Скороходова.

Как следует из определения, опубликованного на сайте арбитража, ранее заявление томских предпринимателей было оставлено без движения из-за нарушений в ходе обращения в суд. Бизнесмены не предоставили доказательств того, что до момента подачи иска публиковали сообщение с намерением банкротить должника. К моменту вынесения судебного решения эти нарушения так и не были устранены, в итоге арбитраж вернул Андрею Сёмкину заявление.

Напомним, заявление в арбитражный суд Новосибирской области с требованием признать несостоятельным ООО «НСК Холди» индивидуальный предприниматель Андрей Сёмкин, торговая сеть которого занимается поставкой продовольственных и непродовольственных товаров компании «Сёмкин» известного томского бизнесмена Василия Сёмкина, подал в начале августа текущего года. Сумма исковых требований составила более 5 млн рублей. Как пояснили «Континенту Сибирь» в компании «Сёмкин», иск связан с долгами перед томскими предпринимателями за поставленную продукцию банкротящейся сейчас компании «Холидей». «НСК Холди» выступала поручителем по оплате этих поставок.

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