Арбитражный суд Новосибирской области по требованию «Альфа Банка» наложил арест на деньги и имущество компании «НСК Холди» в рамках банкротства ритейлера «Холидей» на общую сумму около 17,5 млрд рублей.

Ранее «Альфа Банк» — один из основных кредиторов «Холидея» — потребовал привлечь к субсидиарной ответственности совладельца компании Николая Скороходова и его предприятие, ООО «НСК Холди». Обеспечительные меры были приняты судом в рамках этого требования. Как уточняется в определении, «отсутствие в заявлении конкурсного кредитора указания на конкретное имущество ООО «НСК Холди» не является основанием для отказа в принятии обеспечительных мер».

Напомним, ГК «Холидей» являлась одним из крупнейших продуктовых ритейлеров Сибири. Ключевым бенефециаром группы считается председатель совета директоров «Холидея» Николай Скороходов, учредитель и директор «НСК Холди». Компания «Холидей» была признана банкротом в феврале текущего года, сумма требований кредиторов, в числе которых «Сбербанк» и «Альфа Банк», тогда превышала 14 млрд рублей. Банкротные иски также предъявлены самому Николаю Скороходову, который выступал поручителем по банковским кредитам «Холидея».

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