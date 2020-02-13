В канун дня всех влюбленных Сбербанк представил результаты собственного исследования.

В 2020 году День святого Валентина планируют отмечать 18% россиян, а 5% россиян в возрасте от 20 до 45 лет намерены до конца года вступить в брак либо не исключают такой возможности, выяснили компании «Сбербанк Управление Активами» и «Сбербанк страхование жизни» по результатам соцопроса, проведенного накануне Дня всех влюбленных.

Самое большое количество свадеб на тысячу жителей в 2020 году планируется в Махачкале, Санкт-Петербурге, Пензе, Нижнем Новгороде и Ульяновске. Новосибирск в этом рейтинге оказался только на 19-ой строчке, а Красноярск — на 32-ой позиции.

В 2019 году было зарегистрировано 917 тысяч браков — на 23 тысячи больше, чем в 2018 году. Число разводов, напротив, сократилось — с 591 тысячи в 2018 году до 528 тысяч в 2019 году.

День святого Валентина традиционно считается хорошим поводом сделать предложение. Как показал опрос, чаще всего этот праздник планируют отмечать в Астрахани, Набережных Челнах, Владивостоке, Иркутске и Барнауле. Среди молодежи в возрасте до 30 лет отмечать День всех влюбленных будут 44% опрошенных, среди респондентов старше 30 лет — 18%.

При этом в «молодежной» группе праздник намного популярнее среди девушек, чем у парней: среди тех, кто собирается делать подарки возлюбленным, на первых приходится 64%, на вторых — 36%. У респондентов старше 30 лет поздравлять своих партнеров планируют 83% женщин и 17% мужчин. А вот среди тех, кто готов вступить в романтические отношения, доминируют мужчины: в этой группе на 18% девушек приходится 82% парней.

Наиболее распространенным видом поздравлений на День всех влюбленных станут открытки — «валентинки». Далее следуют сладости, украшения и игрушки. Популярны и путешествия: больше всего влюбленных пар отправятся в путешествие, чтобы отметить праздник, из Екатеринбурга, Кирова и Ростова-на-Дону.

«Сбербанк Управление Активами» и «Сбербанк страхование жизни» также проанализировали, как меняются финансовое поведение и структура расходов россиян после вступления в брак и рождения детей. Как выяснилось, семейные пары начинают больше копить и пользоваться инвестиционными инструментами. Так, семьи с детьми в 3 раза увеличивают вложения в ПИФы, а свою жизнь страхуют 15% семей против 3% одиночек.

Опрос накануне Дня всех влюбленных проводился среди респондентов 20–45 лет в 37 городах России с населением более 500 тыс. человек. В каждом из этих городов опрошено не менее 400 респондентов по репрезентативной выборке, отражающей социально-демографический профиль населения города.

Доля респондентов, заявивших о намерении вступить в брак или не исключающих, что вступят в брак в 2020 году

1 Махачкала 10% 2 Санкт-Петербург 7% 3 Пенза 6% 4 Нижний Новгород 6% 5 Ульяновск 6% 6 Оренбург 5% 7 Самара 5% 8 Астрахань 5% 9 Омск 5% 10 Волгоград 5% 11 Воронеж 5% 12 Краснодар 5% 13 Тольятти 5% 14 Липецк 4% 15 Тюмень 4% 16 Ростов-на-Дону 4% 17 Новокузнецк 4% 18 Казань 4% 19 Новосибирск 4% 20 Рязань 4% 21 Саратов 4% 22 Екатеринбург 4% 23 Москва 4% 24 Барнаул 4% 25 Челябинск 4% 26 Набережные Челны 4% 27 Уфа 4% 28 Ярославль 4% 29 Иркутск 4% 30 Томск 4% 31 Кемерово 3% 32 Красноярск 3% 33 Пермь 3% 34 Киров 3% 35 Хабаровск 3% 36 Ижевск 3% 37 Владивосток 3%

Доля взрослых жителей в городах, намеренных отпраздновать День всех влюбленных

1 Астрахань 25% 2 Набережные Челны 25% 3 Владивосток 25% 4 Иркутск 23% 5 Барнаул 22% 6 Томск 22% 7 Хабаровск 22% 8 Уфа 21% 9 Красноярск 21% 10 Новосибирск 21% 11 Новокузнецк 21% 12 Кемерово 20% 13 Ижевск 20% 14 Пермь 20% 15 Ульяновск 20% 16 Ростов-на-Дону 19% 17 Казань 19% 18 Омск 19% 19 Челябинск 19% 20 Екатеринбург 19% 21 Киров 19% 22 Волгоград 19% 23 Краснодар 18% 24 Оренбург 18% 25 Пенза 18% 26 Ярославль 18% 27 Самара 17% 28 Тольятти 17% 29 Воронеж 17% 30 Саратов 17% 31 Тюмень 17% 32 Нижний Новгород 16% 33 Липецк 15% 34 Москва 15% 35 Рязань 14% 36 Санкт-Петербург 14% 37 Махачкала 10%

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