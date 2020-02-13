В канун дня всех влюбленных Сбербанк представил результаты собственного исследования.
В 2020 году День святого Валентина планируют отмечать 18% россиян, а 5% россиян в возрасте от 20 до 45 лет намерены до конца года вступить в брак либо не исключают такой возможности, выяснили компании «Сбербанк Управление Активами» и «Сбербанк страхование жизни» по результатам соцопроса, проведенного накануне Дня всех влюбленных.
Самое большое количество свадеб на тысячу жителей в 2020 году планируется в Махачкале, Санкт-Петербурге, Пензе, Нижнем Новгороде и Ульяновске. Новосибирск в этом рейтинге оказался только на 19-ой строчке, а Красноярск — на 32-ой позиции.
В 2019 году было зарегистрировано 917 тысяч браков — на 23 тысячи больше, чем в 2018 году. Число разводов, напротив, сократилось — с 591 тысячи в 2018 году до 528 тысяч в 2019 году.
День святого Валентина традиционно считается хорошим поводом сделать предложение. Как показал опрос, чаще всего этот праздник планируют отмечать в Астрахани, Набережных Челнах, Владивостоке, Иркутске и Барнауле. Среди молодежи в возрасте до 30 лет отмечать День всех влюбленных будут 44% опрошенных, среди респондентов старше 30 лет — 18%.
При этом в «молодежной» группе праздник намного популярнее среди девушек, чем у парней: среди тех, кто собирается делать подарки возлюбленным, на первых приходится 64%, на вторых — 36%. У респондентов старше 30 лет поздравлять своих партнеров планируют 83% женщин и 17% мужчин. А вот среди тех, кто готов вступить в романтические отношения, доминируют мужчины: в этой группе на 18% девушек приходится 82% парней.
Наиболее распространенным видом поздравлений на День всех влюбленных станут открытки — «валентинки». Далее следуют сладости, украшения и игрушки. Популярны и путешествия: больше всего влюбленных пар отправятся в путешествие, чтобы отметить праздник, из Екатеринбурга, Кирова и Ростова-на-Дону.
«Сбербанк Управление Активами» и «Сбербанк страхование жизни» также проанализировали, как меняются финансовое поведение и структура расходов россиян после вступления в брак и рождения детей. Как выяснилось, семейные пары начинают больше копить и пользоваться инвестиционными инструментами. Так, семьи с детьми в 3 раза увеличивают вложения в ПИФы, а свою жизнь страхуют 15% семей против 3% одиночек.
Опрос накануне Дня всех влюбленных проводился среди респондентов 20–45 лет в 37 городах России с населением более 500 тыс. человек. В каждом из этих городов опрошено не менее 400 респондентов по репрезентативной выборке, отражающей социально-демографический профиль населения города.
Доля респондентов, заявивших о намерении вступить в брак или не исключающих, что вступят в брак в 2020 году
|Махачкала
|
10%
|
2
|Санкт-Петербург
|
7%
|
3
|Пенза
|
6%
|
4
|Нижний Новгород
|
6%
|
5
|Ульяновск
|
6%
|
6
|Оренбург
|
5%
|
7
|Самара
|
5%
|
8
|Астрахань
|
5%
|
9
|Омск
|
5%
|
10
|Волгоград
|
5%
|
11
|Воронеж
|
5%
|
12
|Краснодар
|
5%
|
13
|Тольятти
|
5%
|
14
|Липецк
|
4%
|
15
|Тюмень
|
4%
|
16
|Ростов-на-Дону
|
4%
|
17
|Новокузнецк
|
4%
|
18
|Казань
|
4%
|
19
|Новосибирск
|
4%
|
20
|Рязань
|
4%
|
21
|Саратов
|
4%
|
22
|Екатеринбург
|
4%
|
23
|Москва
|
4%
|
24
|Барнаул
|
4%
|
25
|Челябинск
|
4%
|
26
|Набережные Челны
|
4%
|
27
|Уфа
|
4%
|
28
|Ярославль
|
4%
|
29
|Иркутск
|
4%
|
30
|Томск
|
4%
|
31
|Кемерово
|
3%
|
32
|Красноярск
|
3%
|
33
|Пермь
|
3%
|
34
|Киров
|
3%
|
35
|Хабаровск
|
3%
|
36
|Ижевск
|
3%
|
37
|Владивосток
|
3%
Доля взрослых жителей в городах, намеренных отпраздновать День всех влюбленных
|
1
|Астрахань
|
25%
|
2
|Набережные Челны
|
25%
|
3
|Владивосток
|
25%
|
4
|Иркутск
|
23%
|
5
|Барнаул
|
22%
|
6
|Томск
|
22%
|
7
|Хабаровск
|
22%
|
8
|Уфа
|
21%
|
9
|Красноярск
|
21%
|
10
|Новосибирск
|
21%
|
11
|Новокузнецк
|
21%
|
12
|Кемерово
|
20%
|
13
|Ижевск
|
20%
|
14
|Пермь
|
20%
|
15
|Ульяновск
|
20%
|
16
|Ростов-на-Дону
|
19%
|
17
|Казань
|
19%
|
18
|Омск
|
19%
|
19
|Челябинск
|
19%
|
20
|Екатеринбург
|
19%
|
21
|Киров
|
19%
|
22
|Волгоград
|
19%
|
23
|Краснодар
|
18%
|
24
|Оренбург
|
18%
|
25
|Пенза
|
18%
|
26
|Ярославль
|
18%
|
27
|Самара
|
17%
|
28
|Тольятти
|
17%
|
29
|Воронеж
|
17%
|
30
|Саратов
|
17%
|
31
|Тюмень
|
17%
|
32
|Нижний Новгород
|
16%
|
33
|Липецк
|
15%
|
34
|Москва
|
15%
|
35
|Рязань
|
14%
|
36
|Санкт-Петербург
|
14%
|
37
|Махачкала
|
10%
ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481.