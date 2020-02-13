Сформирован рейтинг самых «свадебных» городов России

www.ksonline.ru
 

В канун дня всех влюбленных Сбербанк представил результаты собственного исследования. 

В 2020 году День святого Валентина планируют отмечать 18% россиян, а 5% россиян в возрасте от 20 до 45 лет намерены до конца года вступить в брак либо не исключают такой возможности, выяснили компании «Сбербанк Управление Активами» и «Сбербанк страхование жизни» по результатам соцопроса, проведенного накануне Дня всех влюбленных.

Самое большое количество свадеб на тысячу жителей в 2020 году планируется в Махачкале, Санкт-Петербурге, Пензе, Нижнем Новгороде и Ульяновске. Новосибирск в этом рейтинге оказался только на 19-ой строчке, а Красноярск — на 32-ой позиции.

В 2019 году было зарегистрировано 917 тысяч браков — на 23 тысячи больше, чем в 2018 году. Число разводов, напротив, сократилось — с 591 тысячи в 2018 году до 528 тысяч в 2019 году.

День святого Валентина традиционно считается хорошим поводом сделать предложение. Как показал опрос, чаще всего этот праздник планируют отмечать в Астрахани, Набережных Челнах, Владивостоке, Иркутске и Барнауле. Среди молодежи в возрасте до 30 лет отмечать День всех влюбленных будут 44% опрошенных, среди респондентов старше 30 лет — 18%.

При этом в «молодежной» группе праздник намного популярнее среди девушек, чем у парней: среди тех, кто собирается делать подарки возлюбленным, на первых приходится 64%, на вторых — 36%. У респондентов старше 30 лет поздравлять своих партнеров планируют 83% женщин и 17% мужчин. А вот среди тех, кто готов вступить в романтические отношения, доминируют мужчины: в этой группе на 18% девушек приходится 82% парней.

Наиболее распространенным видом поздравлений на День всех влюбленных станут открытки — «валентинки». Далее следуют сладости, украшения и игрушки. Популярны и путешествия: больше всего влюбленных пар отправятся в путешествие, чтобы отметить праздник, из Екатеринбурга, Кирова и Ростова-на-Дону.

«Сбербанк Управление Активами» и «Сбербанк страхование жизни» также проанализировали, как меняются финансовое поведение и структура расходов россиян после вступления в брак и рождения детей. Как выяснилось, семейные пары начинают больше копить и пользоваться инвестиционными инструментами. Так, семьи с детьми в 3 раза увеличивают вложения в ПИФы, а свою жизнь страхуют 15% семей против 3% одиночек.

Опрос накануне Дня всех влюбленных проводился среди респондентов 20–45 лет в 37 городах России с населением более 500 тыс. человек. В каждом из этих городов опрошено не менее 400 респондентов по репрезентативной выборке, отражающей социально-демографический профиль населения города.

Доля респондентов, заявивших о намерении вступить в брак или не исключающих, что вступят в брак в 2020 году

1

 Махачкала

10%

2

 Санкт-Петербург

7%

3

 Пенза

6%

4

 Нижний Новгород

6%

5

 Ульяновск

6%

6

 Оренбург

5%

7

 Самара

5%

8

 Астрахань

5%

9

 Омск

5%

10

 Волгоград

5%

11

 Воронеж

5%

12

 Краснодар

5%

13

 Тольятти

5%

14

 Липецк

4%

15

 Тюмень

4%

16

 Ростов-на-Дону

4%

17

 Новокузнецк

4%

18

 Казань

4%

19

 Новосибирск

4%

20

 Рязань

4%

21

 Саратов

4%

22

 Екатеринбург

4%

23

 Москва

4%

24

 Барнаул

4%

25

 Челябинск

4%

26

 Набережные Челны

4%

27

 Уфа

4%

28

 Ярославль

4%

29

 Иркутск

4%

30

 Томск

4%

31

 Кемерово

3%

32

 Красноярск

3%

33

 Пермь

3%

34

 Киров

3%

35

 Хабаровск

3%

36

 Ижевск

3%

37

 Владивосток

3%

Доля взрослых жителей в городах, намеренных отпраздновать День всех влюбленных

1

 Астрахань

25%

2

 Набережные Челны

25%

3

 Владивосток

25%

4

 Иркутск

23%

5

 Барнаул

22%

6

 Томск

22%

7

 Хабаровск

22%

8

 Уфа

21%

9

 Красноярск

21%

10

 Новосибирск

21%

11

 Новокузнецк

21%

12

 Кемерово

20%

13

 Ижевск

20%

14

 Пермь

20%

15

 Ульяновск

20%

16

 Ростов-на-Дону

19%

17

 Казань

19%

18

 Омск

19%

19

 Челябинск

19%

20

 Екатеринбург

19%

21

 Киров

19%

22

 Волгоград

19%

23

 Краснодар

18%

24

 Оренбург

18%

25

 Пенза

18%

26

 Ярославль

18%

27

 Самара

17%

28

 Тольятти

17%

29

 Воронеж

17%

30

 Саратов

17%

31

 Тюмень

17%

32

 Нижний Новгород

16%

33

 Липецк

15%

34

 Москва

15%

35

 Рязань

14%

36

 Санкт-Петербург

14%

37

 Махачкала

10%

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481.

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook и ВКонтакте
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  