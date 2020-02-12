В Новосибирской области могут вырасти тарифы на вывоз мусора

Региональный оператор по вывозу твердых бытовых отходов ООО «Экология Новосибирск» недоволен размером тарифа, установленного с января 2020 года. Компания уже обратилась в прокуратуру с просьбой подтвердить правильность его обоснования.

Об этом 12 февраля на заседании комитета по строительству, ЖКК и тарифам Законодательного собрания Новосибирской области сообщила генеральный директор ООО «Экология – Новосибирск» Лариса Анисимова.

«Существующий на сегодня тариф сопоставим с республикой Алтай, где проживает всего 218 тысяч человек. С тарифом, установленном в таком размере региональному оператору будет сложно, — заявила Лариса Анисимова. — Мы направили обращение в прокуратуру для того, чтобы нам объяснили, правильно ли был использован тот мотив, по которому устанавливался тариф. Наверное, нужно внимательно посмотреть по затратам, которые региональный оператор уже понес, учитывая ситуацию с недостаточностью контейнеров на площадках».

Напомним, с 1 января 2019 года в Новосибирской области тариф на вывоз и утилизацию твердых коммунальных отходов на одного человека составлял 92,42 рубля. С начала 2020 года его снизили до 59,88 рубля.

По данным, представленным Ларисой Анисимовой, в Омской области тариф для многоквартирных домов составляет 74,06 рубля, в Пермском крае – 72,86 рубля, в Волгоградской области – 105, 91 рубля.

«В ООО «Экология Новосибирск считают, что обоснование, предоставленное департаментом по тарифам, выполнимо. Они все равно будут поднимать вопрос, связанный с повышением тарифа, — прокомментировал председатель комитета по строительству, ЖКК и тарифам Заксобрания Новосибирской области Евгений Покровский. — В компании считают, что оптимальный тариф в пределах 62-65 рублей. На мой взгляд, по сравнению со всеми остальными субъектами, это выглядит достойно».

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