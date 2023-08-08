8 августа на Федресурсе появилась информация о том, что суд удовлетворил исковое требование к бывшему руководителю «Экологии-Новосибирск» Ларисе Анисимовой о взыскании с нее 10 миллионов рублей в пользу организации, которую она ранее возглавляла.

Арбитражный суд Новосибирской области постановил взыскать с Ларисы Анисимовой в пользу ООО «Экология-Новосибирск» убытки в размере 10 121 465 руб., сказано в сообщении.

Информация о «привлечении контролирующих должника лиц, а также иных лиц к ответственности в виде возмещения убытков» была опубликована на Федресурсе ранее 1 августа. В нем от лица конкурсного управляющего Владислава Баряева сообщалось, что «в рамках дела о банкротстве («Экологии») подано заявление кредитора ООО «ЭКО-ЛАЙН» о взыскании убытков с Анисимовой Ларисы Александровны». Как стало известно сегодня, исковые требования были удовлетворены в полном объеме.

Лариса Анисимова занимала пост генерального директора регионального оператора по обращению с ТКО «Экология-Новосибирск» до октября 2022 года. Напомним, компания подала иск о самобанкротстве в декабре 2021 года, в феврале 2022-го в ее отношении ввели процедуру наблюдения, а в начале октября того же года в организации было введено внешнее управление. Правда, первый конкурсный управляющий продержался недолго — Юлию Курочку отстранили от выполнения обязанностей менее, чем через месяц. В декабре 2022 пост внешнего управляющего занял Владислав Баряев. Примерно в то же время стало известно, о судебном иске на сумму немногим менее 300 миллионов рублей, поданном к Анисмовой кредитором мусорного оператора ООО «Эко-Лайн». В феврале нынешнего года «Экологию» лишили статуса регоператора, а в начале марта компания была признана банкротом.