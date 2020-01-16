Снижение тарифов поддержали депутаты новосибирского Законодательного собрания

15 января на заседании комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Законодательного собрания Новосибирской области (ЗС НСО) рассматривались вопросы, которые непосредственно касаются всех жителей региона: о тарифах и концессиях. За работой депутатов наблюдал корреспондент «Континента Сибирь».

Одним из живо обсуждаемых вопросов в повестке заседания комитета стал перечень объектов, для возведения которых правительство Новосибирской области планирует заключить концессионные соглашения. Этот перечень утверждается ежегодно в соответствии с федеральным законодательством. «По сути это декларация проектов, которые Новосибирская область готова предложить инвесторам в 2020 году», — пояснил депутатам исполняющий обязанности министра экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

В перечень вошли такие проекты, как создание (проектирование, строительство) областного онкологического диспансера на 600 посещений в смену (объем инвестиций не утвержден), спортивно-оздоровительный комплекс по ул. Аникина (объем инвестиций 750 млн рублей), учебно-тренировочный каток «Сибсельмаш» по ул. Пархоменко (200 млн руб.) в Новосибирске, а также четыре межрайонных комплекса-полигона с мусоросортировочными линиями в городах Куйбышеве (575 678,48 тыс. руб.), Татарске (541 118,06 тыс. руб.), Тогучине (559 945,11 тыс. руб.) и Каргате (127 817,10 тыс. руб.). «По этим проектам мы готовы рассмотреть предложения инвесторов», — еще раз подчеркнул и. о. министра.

Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов пояснил членам строительного комитета, что в адрес правительства региона еще в 2018 году поступили предложения от частных компаний о создании объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на основе концессионных договоров в Куйбышевском, Татарском и Тогучинском районах.

Правительство определило мощность объектов, а также гарантированные объемы обработки, обезвреживания и захоронения ТКО на этих полигонах. «В настоящее время идет работа по подготовке концессионных соглашений», — доложил министр.

Заместитель председателя комитета по строительству Дмитрий Козловский предложил, прежде чем утверждать новый перечень на 2020 год, разобраться, что происходит с концессионными соглашениями, принятыми ранее: строительство моста через Обь, строительство мусороперерабатывающего завода в Новосибирске и поликлиник. «Мы каждый год говорим об этом, но ничего не построено», — отметил депутат.

Как рассказал Лев Решетников, в настоящее время идет проектирование поликлиник. Правительство уверено, что их строительство начнется летом этого года.

Строительство четвертого моста через Обь прокомментировал вице-губернатор Новосибирской области Сергей Сёмка. По его словам, создана совместная рабочая группа под руководством первого заместителя председателя правительства региона Владимира Знаткова с представителями концессионера и представителем федерального оператора. «Рабочая группа в результате до сих пор не пришла к единому мнению по разморозке концессии, но я думаю, что окончательный срок разморозки — первый квартал этого года», — отметил Сергей Сёмка.

Заместитель председателя комитета Олег Сметанин поинтересовался у министров, проводился ли анализ причин, почему до сих пор не построены мусороперерабатывающие заводы. Четкого ответа депутаты не услышали. Эта концессия, по словам вице-губернатора, также заморожена.

Председатель комитета по строительству, ЖКК и тарифам Евгений Покровский отметил, что до подписания концессионных соглашений депутаты намерены дополнительно рассматривать существенные условия этих соглашений — цены и обязательства сторон. «Мы планируем, чтобы члены правительства ответили нам на ряд вопросов, связанных с мусоропереработкой, потому что на сегодняшний день мы слышим только общие слова», — прокомментировал председатель комитета журналистам.

В результате обсуждения депутаты решили принять представленный правительством перечень объектов к сведению.

О тарифах на коммунальные услуги для населения в 2020 году рассказал руководитель департамента по тарифам Новосибирской области Гарей Асмодьяров. Некоторые тарифы на тепло, горячую и холодную воду будут снижены. Так, для жителей города Оби тариф на подачу холодной воды в первом полугодии 2020 года будет снижен с 33,18 руб. до 18,56 руб. По водоотведению тариф составлял 25,7 руб. для централизованной системы. С 1 января 2020 года — 14,24 руб. Для жителей Краснообска тарифы на холодную воду будут снижены с 22,56 руб. до 18,56 руб.

Снизился и минимальный размер взноса на ремонт многоквартирных домов на предстоящие три года. Об этом сообщил Денис Архипов. Увеличение минимального размера вноса на капитальный ремонт принято в следующем размере: в 2020 году рост составит 67 копеек за квадратный метр, в 2021 году — 31 копейку, и в 2022 году — 32 копейки. Министр напомнил депутатам, что в 2019 году взнос на капитальный ремонт для жителей составлял 7 рублей 5 копеек. «Увеличение минимального размера взноса на капитальный ремонт необходимо для реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 2020-м и последующих годах. В соответствии с региональной программой увеличиваются объемы капитального ремонта как по количеству домов — на 136 на ближайшую трехлетку, так и по площади жилищного фонда», — прокомментировал Денис Архипов.

То, что тариф увеличился не на 26%, как планировалось ранее, а значительно меньше — это, по мнению Дмитрия Козловского, заслуга комитета по строительству ЖКК и тарифам ЗС Новосибирской области. «Мы предоставили возможность Фонду модернизации ЖКХ Новосибирской области нанять дополнительный персонал по работе с должниками. При общей дебиторской задолженности Фонда порядка одного миллиарда рублей это дало очень позитивный результат», — рассказал депутат.

Евгений Покровский подчеркнул, что рост тарифа на капремонт удалось минимизировать благодаря совместной работе с правительством Новосибирской области. «Хочу напомнить, что предполагаемый тариф на 2020 год составлял 8,90 руб. за квадратный метр, фактически же мы имеем 7,72 руб. за «квадрат», — сказал председатель комитета по строительству. — Профильное министерство и комитет рассматривали этот вопрос достаточно серьезно. Все было понятно, подсчитано четко, правильно и объективно. Тем самым был сформирован тариф, который мы сегодня видим».

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.