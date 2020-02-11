Медиалогия опубликовала рейтинг губернаторов Сибирского федерального округа за январь 2020 года. В тройку лидеров вошли врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, губернатор Новосибирской области Андрей Травников и глава Алтайского края Виктор Томенко.

Комментируя первую позицию в медиарейтинге Игоря Кобзева, в Медиалогии приводят в пример его заявления о необходимости ускорить жилищное строительство на пострадавших от паводка территориях и достижении к 2024 году 100-процентного соотношение воспроизводства лесов к их вырубке и гибели.

Андрей Травников пообещал в самые короткие сроки намерены внедрить новые инициативы президента РФ Владимира Путина и дополнить их региональными мерами. Кроме того новосибирский губернатор выступил с предложением использовать опыт мобильной общественной приемной главы региона в работе местного отделения «Единой России».

Пропуском в тройку лидеров для Виктора Томенко стало включение в новый состав президиума Государственного совета. Кроме того журналисты отметили его решение о применении мер чрезвычайного характера в трех засыпанных снегом южных районах Алтайского края и поручение властям Барнаула разработать новую систему работы по уборке снега в городе.

В общероссийском рейтинге Игорь Кобзев занял 14 место, Андрей Травников – 26, Виктор Томенко – 30.

Напомним, что рейтинг глав регионов строится на основе медиаиндекса – показателя Медиалогии, отражающего качество присутствия компаний и персон в информационном поле. Величина медиаиндекса зависит от цитируемости СМИ, наличия позитива или негатива, размера и места выхода публикации и других показателей. Медиаиндекс компании или персоны за период рассчитывается как сумма индексов объекта в каждом отдельном сообщении. Значение Медиаиндекса в сообщении колеблется от -1000 до 1 000 пунктов для одного сообщения.

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