Как в Новосибирской области готовятся к встрече с коронавирусом, сколько в 2020 году построят фельдшерско-акушерских пунктов и когда утвердят концессию строительства онкоцентра — эти и другие вопросы обсудили 6 февраля парламентарии на первом в новом году заседании комитета по социальной политике Законодательного собрания Новосибирской области (ЗС НСО).

Медицинская помощь селянам

В 2020 году в районах Новосибирской области планируется построить 41 фельдшерско-акушерский пункт. Об этом говорилось на заседании комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения ЗС НСО.

Для сравнения: в 2019 году в области было построено 32 новых ФАПа в районах, где существовали проблемы с доступностью медицинской помощи, а в 2018 году — 12 ФАПов. Кроме того, при некоторых новых амбулаториях в этом году будут создавать жилье для фельдшеров.

«У нас есть понимание, где будут построены ФАПы, с финансированием вопросов нет. 19 амбулаторий будут сразу с жильем для медицинских работников. Это коснется территорий, где жилье практически невозможно приобрести», — уточнил председатель комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения ЗС НСО Игорь Гришунин.

По его словам, места строительства амбулаторий согласовывали с жителями. Это будут «неприкасаемые» территории, которые невозможно будет перепрофилировать под иное строительство. Дополнительно к ФАПам область будет закупать автомобили для забора анализов и кареты скорой помощи.

Заместитель председателя комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Александр Семенюк поинтересовался, в какой степени готовности сегодня находятся участки под строительство фельдшерско-акушерских пунктов. Министр здравоохранения НСО Константин Хальзов ответил, что земельные участки под 38 ФАПов уже оформлены надлежащим образом, а по трем вопрос должен быть решен до 20 февраля.

В ходе обсуждения строительства сельских амбулаторий депутаты подняли и вопрос о качестве будущих ФАПов. По словам парламентариев, им хорошо знакома ситуация, когда после ввода в эксплуатацию здания выявлялось много недоработок, что вызывало недовольство и разочарование жителей.

«Когда начинают проявляться всякие недоработки, недобросовестность исполнителей работ, то моментально вся радость у людей сменяется критикой, — заметил первый заместитель председателя ЗС НСО Андрей Панферов. — К сожалению, я с этим столкнулся, когда поставили ФАП в деревне Усманка Кыштовского района. Этот ФАП продувался буквально всеми ветрами».

В министерстве строительства депутатов уверили, что знают о существовании проблемы и приняли все соответствующие меры. В 2019 году в регионе поменяли всю систему строительства ФАПов, ввели обязательное прохождение экспертизы и осуществление госстройнадзора. В связи с этим в 2019 году уже провели работу над ошибками и внесли изменения в конструкцию ряда амбулаторий. Мелкие же замечания достаточно оперативно устраняются.

Угроза коронавируса и помощь онкобольным

По поручению председателя Законодательного собрания первый вице-спикер Андрей Панферов акцентировал внимание на вопрос готовности региональной медицины к борьбе с потенциальной эпидемией коронавируса. По информации министерства здравоохранения, сегодня в регионе не выявлено ни одного заболевшего. На случай возможного распространения инфекции в двух санаториях за пределами города Новосибирска зарезервировано 550 коек для больных.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин публично предостерег аптечные сети от повышения цен на медицинские маски. По сообщению начальника департамента по социальной политике мэрии Новосибирска Ольги Низамаевой, в муниципальных аптеках Новосибирска на сегодня не зафиксировано завышения цен на медицинские маски. При этом территориальным Росздравназдором планируется проверить коммерческие аптеки на наличие нарушений.

Подводя итог обсуждения темы коронавируса, первый вице-спикер регионального парламента Андрей Панферов призвал специалистов профильного министерства активнее вести разъяснительную работу среди жителей по состоянию проблемы, чтобы избежать неверной интерпретации ситуации с коронавирусной инфекцией в обществе.

Другой важной темой заседания комитета по социальной политике стало оказание помощи онкобольным на территории Новосибирской области. Директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Новосибирской области Елена Ягнюкова доложила депутатам о том, что за последний год стоимость лечения онкобольных в регионе выросла в среднем на 76%. На первом месте по распространенности — рак молочных желез, на втором — органов пищеварения.

Для повышения выявляемости онкобольных в области планируется выплачивать стимулирующие надбавки врачам-терапевтам и диагностам. Размер надбавки составит 500 рублей за каждого выявленного больного. В настоящее время в Законодательном собрании региона готовят соответствующую нормативную базу для осуществления выплат.

Много надежд областные парламентарии возлагают и на новый онкологический центр, концессия на строительство которого сегодня готовится в регионе.

«Новосибирской области онкоцентр очень нужен. Это будет настоящим прорывом в оказании помощи онкобольным, — отметил Игорь Гришунин. — В настоящее время мы имеем в общих чертах концессию строительства. После проведения конкурса будет выбрана компания, которая займется реализацией проекта. Надеюсь, мы решим вопрос в этом году».

Электронные трудовые книжки

Напомним, что с 1 января в Новосибирской области вступили в силу изменения в Трудовой кодекс РФ, согласно которым работодатели должны перевести все данные о работниках в электронную форму. Поправки упраздняют бумажные трудовые книжки — их больше не будут выдавать впервые вышедшим на рынок труда. При этом те работники, которые уже имеют книжки в бумажном варианте, смогут продолжать ими пользоваться, написав соответствующее заявление работодателю.

Игорь Гришунин призвал министерство труда региона наладить информационную работу с компаниями и организациями по переходу на электронные трудовые книжки.

Считается, что от внедрения электронного учета трудового стажа работников выиграют все субъекты трудовых отношений. Во-первых, жители Новосибирской области при выходе на пенсию смогут избежать ошибок и недочетов при подсчете трудового стажа и начислении пенсии. Во-вторых, работодатели сэкономят на расходных материалах и упростят контакты с государственными органами по предоставлению отчетности.

Кроме того, как стало известно корреспонденту «Континента Сибирь», в регионе планируют продлить действие госпрограммы Новосибирской области «Оказание содействия добровольному переселению в Новосибирскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013–2020 годы», утвержденную постановлением правительства Новосибирской области от 3 августа 2013 года. В настоящее время в ЗС НСО готовят поправки, которые продлят действие программы до 2026 года.

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