Жителям Новосибирской области оценили темпы сбора валежника

Примерно 12 тыс. кубометров древесины за год сэкономлено в регионе после придания легитимности сбору валежника. Об этом было завялено на прошедшем во вторник заседании аграрного комитета Законодательного собрания Новосибирской области.

Регламентирующие сбор жителями региона валежника для собственных нужд изменения в профильный закон Новосибирской области были приняты депутатами в конце января минувшего года. Как рассказал парламентариям министр природных ресурсов и экологии региона Андрей Даниленко, нормы не предусматривают получениями гражданами разрешения на сбор «недревесных лесных ресурсов», поэтому учет валежника вести сложно. Специалисты провели анализ, насколько сократилось потребление дров там, где жители активно собирали ветки и палки. За год получилось 12 тыс. кубометров. Самая большая собираемость валежника, судя по цифрам, в Болотнинском районе. За год отмечено всего три случая наложения штрафов: два за сбор сухостоя вместо валежника и один за нарушения правил пожарной безопасности. Общая сумма штрафов составила 10 тыс. рублей. «Мы пока не сильно цепляемся к людям, лежит там дерево или не лежит», — пояснил либеральный подход к сборщикам сухих веток министр. Он отметил, что в будущем сбор валежника станет бизнесом. Новая версия Лесного кодекса РФ предусматривает ведение предпринимательской деятельности по сбору валежника.

Отчет Андрея Даниленко стал предметом спора парламентариев, который, впрочем, ведется уже не первый год. Дело в том, что региональный закон, обусловленный изменениями в федеральном законодательстве, не обозначает четко – какую именно ветку можно считать валежником. Депутат Олег Мирошников привел пример «Сузунского лесхоза» и поваленного ветром дерева. Его интересовало, с какого момента дерево перестает им быть и становится валежником: должно ли оно усохнуть или может приобрести этот статус еще будучи зеленым? И кто в итоге должен убрать это дерево, если оно еще не валежник? Судя по обсуждению, представители регионального парламента и министерства пока не пришли к однозначному мнению по этому поводу, однако констатировали, что в результате сбора валежника «лес вокруг населенных пунктов стал почище». «Мы отметили положительный результат тех изменений, которые были введены год назад. Этот закон не потребовал каких-то финансовых вложений со стороны бюджета, но дал положительный эффект как для населения, так и для пожарной безопасности населенных пунктов в сельской местности», — прокомментировал отчет председатель комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Олег Подойма.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.