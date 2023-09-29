Парламентарии Красноярского края согласовали кандидатуры членов правительства

Депутаты Законодательного собрания Красноярского края согласовали две кандидатуры членов правительства, которые ранее предложил губернатор Михаил Котюков. Об этом сообщили в пресс-центре краевого Заксобрания.

«Сергей Верещагин займет пост первого заместителя губернатора края – председателя правительства региона. Депутаты также утвердили Владимира Бахаря на должность заместителя председателя правительства края – министра, осуществляющего государственное управление в области финансов», — говорится в сообщении.

Напомним, что Михаил Котюков с 2007 по 2010 год был заместителем губернатора Красноярского края — руководителем департамента финансов, министром финансов региона, заместителем председателя краевого правительства — министром финансов края. Он также руководил Федеральным агентством научных организаций (2013–2018) и был министром науки и высшего образования РФ (2018–2020). С 2010 по 2013 год, а также с 2020 года Котюков занимал пост заместителя министра финансов РФ. 20 апреля 2023 года Михаил Котюков был назначен на должность врио губернатора Красноярского края. 19 сентября 2023 года Котюков вступил в должность главы региона.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что депутаты согласовали назначение членов правительства Новосибирской области.