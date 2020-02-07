Private Banking ВТБ признан лучшим в России в области управления инвестициями по версии Euromoney. Сервис признан лучшим в России в области инвестиционного менеджмента и обслуживания владельцев бизнеса.

«Мы рады, что наши усилия и вклад в развитие рынка Private Banking получили столь высокую оценку международных независимых экспертов и коллег. Оставаться номером один, как по качеству обслуживания клиентов, так и по доле рынка – наша стратегическая задача, – отметил старший вице-президент, руководитель ВТБ Private Banking Дмитрий Брейтенбихер. – Доверие клиентов всегда будет для нас высшей оценкой работы. А раз нам доверяет все больше и больше клиентов этого сегмента, значит мы на верном пути».

Private Banking ВТБ – это специализированное подразделение по управлению капиталом и банковскому обслуживанию премиальных клиентов и членов их семей. Одной из особенностей Private-сегмента от ВТБ можно назвать отсутствие четкого разделения на финансовые и нефинансовые услуги — личный менеджер решает вопросы клиента и членов его семьи по всем интересующим его направлениям. В 2019 году ВТБ создал современную экосистему для эффективного управления капиталом клиентов и решения смежных вопросов: помимо доступа инвестора к аналитическим отчетам, банк предполагает взаимодействие с инвестиционным советником для получения рекомендаций об актуальных инструментах.

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