Новосибирский арбитраж отказал «Альфа-Банку» в жалобах на управляющего «Холидея»

Арбитражный суд Новосибирской области отказался удовлетворять жалобы кредитора «Холидея», «Альфа-Банка», ранее потребовавшего отстранить от обязанностей конкурсного управляющего Трофима Кузнецова.

Информацию о решении арбитража опубликовал в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве сам конкурсный управляющий. Банк, в частности, жаловался на действия арбитражного управляющего, выразившиеся в «предоставлении недостоверной информации в отчете о своей деятельности, не проведение мероприятий, направленных на взыскание и реализацию дебиторской задолженности должника, инвентаризации имущества должника и оценки его имущества». По всем трем жалобам суд отказал кредитору.

Напомним, в декабре 2019 года «Альфа-Банк» подал в арбитражный суд Новосибирской области требование об отстранении Трофима Кузнецова от обязанностей конкурсного управляющего. Как пояснили «Континенту Сибирь» представители банка, требование связано с установлением обстоятельств аффилированности управляющего с конечным бенефициаром должника Николаем Скороходовым и совершением действий в интересах подконтрольного Скороходову ООО «НСК Холди» в ущерб иным кредиторам.

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