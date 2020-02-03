«Росбанк» получил исполнительный лист для взыскания 300 млн с Владимира Кехмана

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области выдал ПАО «Росбанк» исполнительный лист для взыскания почти 300 млн рублей с должника — бизнесмена и худрука Новосибирского театра оперы и балета Владимира Кехмана.

Определение опубликовано на сайте арбитражного суда. Напомним, банкротства Владимира Кехмана в конце 2015 года потребовал «Сбербанк», в августе 2016 года должник был признан банкротом. В июле 2018 года завершилась процедура реализации имущества Владимира Кехмана. Конкурсные кредиторы, общая сумма претензий которых к должнику превышает 19,5 млрд рублей, заявили, что их требования в процедуре банкротства не были удовлетворены и обратились с заявлениями о выдаче исполнительных листов. Суд первой инстанции, а позже апелляционная и кассационная инстанции, отказали кредиторам в требованиях. Вердикт по инициативе «Промсвязьбанка» был обжалован в Судебной коллегии ВС РФ, которая отменила решения суда первой инстанции, направив дело на новое рассмотрение.

Как следует из определения, должник был категорически против выдачи «Росбанку» исполнительного листа, однако его арбитражный управляющий не возражал против требования кредиторов. Претензия основана на кредитном договоре, заключенном в марте 2011 года, между ЗАО «Группа Джей ЭфСи», учредителями которого являлись Владимир Кехман и Юлия Захарова, и ЗАО «Банк Сосьете Женераль Восток», предшественника ПАО «Росбанк». При этом сам бизнесмен выступал поручителем по договору. Поскольку этот долг был учтен в требованиях кредиторов, суд согласился выдать исполнительный лист для взыскания с Владимира Кехмана около 300 млн рублей.

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