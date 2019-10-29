Верховный суд РФ отменил решение нижестоящей инстанции, запретившей кредиторам предъявлять исполнительные листы прошедшему процедуру банкротства бизнесмену и худруку Новосибирского театра оперы и балета Владимиру Кехману.

Банкротства Владимира Кехмана в конце 2015 года потребовал «Сбербанк», арбитражный суд Санкт-Петербурга признал заявление обоснованным, в отношении Кехмана ввели процедуру реструктуризации долгов. В августе 2016 года должник был признан банкротом, его имущество было выставлено на торги. По окончании процедуры реализации имущества кредиторы Владимира Кехмана заявили, что их требования в процедуре банкротства не были удовлетворены и обратились с заявлениями о выдаче исполнительных листов для предъявления должнику.

В числе кредиторов Владимира Кехмана – «Сбербанк», «Промсвязьбанк», ООО «Аквамарин» (преемник банка «Уралсиб»), «БМ-Банк» и «Пулковская торговая компания». Сумма всех требований должнику превышает 19,5 млрд рублей. Суд первой инстанции, а позже апелляционная и кассационная инстанции, отказали кредиторам в требованиях. Вердикт по инициативе «Промсвязьбанка» был обжалован в Судебной коллегии ВС РФ, которая отменила решения суда первой инстанции, направив дело на новое рассмотрение.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.