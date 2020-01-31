Глава Оби отказался быть градоначальником

Глава администрации города Обь в Новосибирской области Александр Мозжерин отказался участвовать в конкурсе по отбору кандидатур на должность городского главы, уступая, по его словам, место «ряду достойных руководителей».

Обращение Александра Мозжерина к жителям города опубликовано на официальном сайте администрации Оби. «В соответствии с решением тридцать первой сессии Совета депутатов города Оби Новосибирской области, объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность главы города. Отмечу сразу, что я не стану подавать документы в конкурсную комиссию», — заявил действующий градоначальник. Перечислив то, что он успел за время работы на посту главы администрации сделать для города, Александр Мозжерин объяснил свое решение наличием «ряда достойных руководителей». Они, по словам Мозжерина, имеют единую с ним цель: «комфортную и достойную жизнь горожан», и «могут предложить новые пути ее достижения». «В такой ситуации, я без доли сомнения, предлагаю им реализовать весь свой потенциал», — резюмировал глава города. Александр Мозжерин добавил, что ему не стыдно за проделанную работу.

Напомним, конкурс по отбору кандидатур на должность главы Оби был объявлен 25 декабря прошлого года. Рассматривать и утверждать список кандидатур Совет депутатов города Оби будет на очередной сессии, 25 февраля. Как пояснили «Континенту Сибирь» в Совете депутатов, конкретного срока выбора кандидата и назначения нового градоначальника пока не определено. Александр Мозжерин возглавил Обь в 2015 году, одержав победу на досрочных выборах и набрав 40,44% голосов. Он баллотировался от «Единой России». Весной 2019 года в Совет депутатов Оби поступило представление от прокуратуры города с требованием отставки Александра Мозжерина. Согласно содержавшейся в представлении информации, Мозжерин выделил двоюродному брату участок земли в аренду. По мнению прокурора Оби, в этом деянии усматривается личная заинтересованность главы города.

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