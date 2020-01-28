«Сибантрацит» продолжает реализацию программы повышения эффективности и увеличения доли высокомаржинальных продуктов. Одним из проектов стало внедрение новой схемы работы обогатительных фабрик в Новосибирской области, где ведут добычу АО «Сибирский антрацит» и ООО «Разрез Восточный».

По собственным данным компании в период с августа по декабрь выпуск обогащенного концентрата увеличился с 19% до 25,2%. Этот уровень планируется сохранить в 2020 году

Как поясняет главный обогатитель УК «Сибантрацит» Алексей Плотников, пропорции сырья были оптимизированы таким образом, чтобы за цикл переработки получить максимальный выход продукции. Состав загружаемого угля сбалансирован по таким параметрам, как крупность, механическая прочность, зольность, обогатимость, содержание серы.

«Обогащенный антрацит – один из наиболее востребованных и высокомаржинальных продуктов в нашей линейке. Увеличение объема его производства усиливает позиции компании на рынке», – пояснил заместитель коммерческого директора Группы «Сибантрацит» Алексей Слесарев.

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