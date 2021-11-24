На предприятиях «Сибантрацита» заработали первые 240-тонные карьерные самосвалы

Два первых высокопроизводительных карьерных самосвала вышли на линии предприятий АО «Сибирский антрацит». Кроме того, шесть машин планируется запустить до конца 2021 года, ещё десять — до конца первого квартала 2022 года.

Высокопроизводительные карьерные самосвалы закупаются на предприятие в рамках программы по увеличению добычи и расширению парка большегрузной техник.

Как рассказали в компании, инвестиции группы в приобретение новой техники превысили 5 млрд руб. Использование новых машин призвано повысить уровень промышленной безопасности и положительно скажется на экологической обстановке.

Кроме того, новые карьерные самосвалы оптимально сочетают в себе повышенную грузоподъемность и высокие технические характеристики. Они существенно модернизированы в сравнении с 220-тонными машинами: мощность двигателя увеличена на 200 л.с., а объём кузова — на 10%.

Машины обладают топливной экономичностью и устойчивостью на дороге. Они также оснащены дизельными двигателями с электронным управлением, которые обеспечивают высокую мощность и стабильную производительную работу. В качестве трансмиссии выбран электрический привод переменно-переменного тока, что повышает надежность самосвала, снижает стоимость жизненного цикла и одного тонно-километра перевозок. На борту находится мини-компьютер, контролирующий все параметры и подающий сигналы в случае сбоя. Техника оснащена системами автоматического пожаротушения и устройством сигнализации о приближении к высоковольтной линии.

По словам начальника Управления автотранспорта АО «Сибирский Антрацит» Артура Зиязитдинова, новая техника позволит увеличить объёмы угледобычи.

«После запуска всех 18 самосвалов прирост объёма вскрыши составит 1,5 млн м3 или 50 тыс. м3 в сутки. Увеличивая объёмы по перевозке вскрыши, мы сможем говорить о дальнейшем увеличении угледобычи», — отметил Артур Зиязитдинов.

Сейчас на «Сибирском Антраците» ежедневно курсируют около 100 самосвалов, перевозящих вскрышную породу.