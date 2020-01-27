В Новосибирской области принимают дополнительные меры для выявления коронавирусной инфекции. Об этом на еженедельном оперативном совещании сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Во время оперативного совещания 27 января губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил региональным минздраву проработать дополнительные мероприятия по сохранению в регионе стабильной эпидемиологической ситуации.

Как сообщил министр здравоохранения НСО Константин Хальзов, все работники медицинских организаций Новосибирской области уже информированы о возможном заносе коронавирусной инфекции.

«Направлены информационные письма главным инфекционистам. 24 января проведен видеосеминар. Сегодня будет подписан приказ о дополнительных мероприятиях по выявлению, лечению, лабораторной диагностике и профилактике коронавирусной инфекции», — сообщил глава регионального минздрава.

Для профилактики распространения коронавируса в области будет проводиться тщательный сбор эпиданамнеза у всех лиц, обратившихся с симптомами ОРВИ и гриппа, прибывших из Китая и стран Юго-Восточной Азии в течение последних 14 дней.

В случае превышения пороговых значений по гриппу, ОРВИ, а также осложнения ситуации по коронавирусной инфекции в медучреждениях области запланировано дополнительно выделить для больных 1693 койки.

Для госпитализации больных коронавирусной инфекцией отдельно предусмотрены боксы и палаты в инфекционной клинической больнице №1, а также в детской клинической больнице №3 Новосибирска и во всех медицинских организациях области, где имеются инфекционные отделения.

Как сообщил руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области Александр Щербатов, сотрудники аэропорта «Толмачёво» круглосуточно проводят санитарно-карантинный контроль лиц, прибывающих из неблагополучных районов. Санитарно-карантинные мероприятия развернуты и на железной дороге.

Ранее стало известно, что в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» уже создано два диагностических набора для нового коронавируса. Первые испытания вакцин должны пройти в июне этого года.

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