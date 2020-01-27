Новосибирский «Вектор» разработает вакцины для борьбы с коронавирусом

Новосибирский государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» разрабатывает две вакцины против коронавируса. Об этом стало известно в ходе визита в Новосибирск главы РАН Александра Сергеева.

Как сообщает официальное издание СО РАН «Наука в Сибири», о разработке вакцины президенту РАН рассказал генеральный директор «Вектора» Ринат Максютов. Он уточнил, что прототипы вакцин должны будут пройти первые исследования в июне текущего года. Кроме того, ученые центра создали два диагностических набора для нового коронавируса, они уже отправлены в регионы РФ.

Ранее случаи заболевания коронавирусом 2019-nCoV были выявлены на территории Китая. По последним данным «Синьхуа», в стране подтверждены 1 тыс. 975 случаев заражения пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа. От пневмонии погибли 56 человек. В России также усилены меры профилактики из-за возможного завоза вируса. Режим повышенной готовности ввели в Забайкальском крае, который граничит с КНР. В регионе приостановлена работа пунктов пропуска для туристов до 31 января 2020 года. Пропускаться будет только грузовой транспорт и граждане в рамках деловых поездок.

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