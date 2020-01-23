РАТМ Холдинг объединил промпарки под новым брендом

Входящий в состав РАТМ Холдинга завод «Экран» объявил о консолидации парковых проектов в Новосибирске, Ростове и Катайске под новым промышленным брендом «Региональный индустриальный девелопмент Групп» («РИД Групп»).

Как сообщили в пресс-службе РАТМ Холдинга, в состав «РИД Групп» вошли новосибирское АО «Завод «Экран» — «РИД Экран», парк «РИД Ростов», который запустят на площадке «Ростовского оптико-механического завода» в Ярославской области, а также индустриальный парк «РИД Катайск» на площадях «Катайского насосного завода» в Курганской области. Кроме того, девелоперы рассматривают возможность создания индустриального парка «РИД Сибэлектротерм» на площадях арендуемого «Экраном» имущественного комплекса «Сибирского завода электротермического оборудования» в Новосибирске. «Мы формируем среду «единого окна», выполняя функцию точки входа промышленных инвесторов в три региона: обращаясь к нам, они выбирают площадку с учетом специализации, возможностей и перспектив четырех индустриальных парков», – пояснил генеральный директор АО «Завод «Экран» Александр Журавлев.

В РАТМ Холдинге добавили, что все промышленные парки «РИД Групп» относятся к категории brownfield. Общая площадь земельных участков составляет 80 га, недвижимого имущества – 280 тыс. кв. м, к 2023 году этот показатель планируют увеличить до 1 млн кв. м. По словам Александра Журавлева, сейчас «РИД Групп» рассматривает ряд других предложений по управлению промплощадками, идут переговоры с акционерами нескольких новосибирских предприятий, однако «делать какие-то заявления пока рано».

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.