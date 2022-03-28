АО «Новосибирский завод «Экран» и АО «Новосибирскэнергосбыт» урегулировали все судебные споры

АО «Новосибирскэнергосбыт» и АО «Новосибирский завод «Экран» уведомили, что согласно заключенному в феврале 2022 года мировому соглашению, все споры были урегулированы.

Стороны прекратили взаимные судебные претензии, возникшие между компаниями за последние три года. Документ со стороны АО «Новосибирскэнергосбыт» подписал генеральный директор Карен Дашьян, со стороны АО «Новосибирский завод «Экран» — генеральный директор управляющей организации ООО «РИД ГРУПП» Кирилл Карманов.

АО «Новосибирский завод «Экран» и АО «Новосибирскэнергосбыт» пришли к необходимости конструктивного разрешения противоречий путем обоюдных уступок, отказа от части предъявленных требований и направили совместные усилия на примирение сторон.

Энергетические споры – одна из наиболее сложных категорий судебных дел, что накладывает отпечаток на специфику их рассмотрения. Правоотношения в сфере энергетики регулируются значительным количеством федеральных и отраслевых нормативных актов, которые в отдельных случаях противоречат друг другу. Кроме того, отсутствует сформированная и единообразная судебная практика.

Мировым соглашением урегулированы все юридические разногласия и экономические претензии между компаниями. В рамках достигнутых договоренностей стороны в течение месяца предприняли необходимые усилия для прекращения судебных разбирательств, в том числе отзыв исков друг к другу, рассматриваемых как в первой инстанции, так и в апелляционных и кассационных судах.

Подписанное мировое соглашение не предусматривает каких-либо компенсаций компаниям. Содержание мирового соглашения является конфиденциальным и не подлежит разглашению третьим сторонам.

Также урегулированы все споры между заводом «Экран» и основной электросетевой компанией региона: стороны нашли точки соприкосновения и приняли надлежащие меры, направленные на достижение партнерских отношений.

АО «Новосибирский завод «Экран» и АО «Новосибирскэнергосбыт» подчеркнули, что данным документом заложена основа для выстраивания и последующего поддержания бизнес-отношений, основанных на взаимном уважении, репутации и доверии.