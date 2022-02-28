В РАТМ Холдинге прокомментировали взаимоотношения с Белоусом

В феврале стал известен новый фигурант по делу о взятках экс-прокурору Новосибирской области Владимиру Фалилееву и его бывшему заместителю Андрею Турбину, – это генеральный директор распредцентра плодоовощной продукции ООО «Мандарин» Сергей Белоус. Ему предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 291 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В связи с громкими арестами вновь всплывает имя экс-председателя совета директоров ОАО «ВИНАП» Олега Ярового, а также упоминается известный бизнесмен, президент РАТМ Холдинга Эдуард Таран.

Комментарии Ярового и Белоуса редакции «Континенту Сибирь» по понятным причинам получить не удалось. В пресс-службе РАТМ Холдинга дали исчерпывающий ответ об их взаимоотношениях с Эдуардом Тараном.

В РАТМ Холдинге отметили, что Олег Яровой никогда не занимал должность генерального директора АО «Завод «Экран». В 2011 году в АО «Завод «Экран» приняли стратегию увеличения производственных мощностей, предполагающую рост объемов выпуска стеклотары для алкогольных напитков. В соответствии с долгосрочными целями компании в совет директоров АО «Завод «Экран» пригласили Олега Ярового – в качестве независимого члена.

Привлечение независимых членов – распространенная деловая практика и, в первую очередь, позволяет усилить экспертизу ключевых решений, касающихся развития предприятия. В 2019 году Олег Яровой вышел из Совета директоров АО «Завод «Экран».

Кроме того, Эдуард Таран и Олег Яровой являются учредителями ООО «Сибирские просторы», вложившего средства в развитие межрегионального агропромышленного распределительного центра «Мандарин». В настоящее время у «Мандарина» шесть независимых друг от друга собственников, в том числе, Сергей Белоус.

«Обсуждать аффилированность учредителей с точки зрения причастности к сомнительным схемам – это значит сознательно и грубо передергивать факты, в нарушение логики, подгоняя таким образом, чтобы сформировать определенное мнение о персоне или компании, – заявили в пресс-службе. – Очевидно, Эдуард Таран не может нести ответственность за действия, которые когда-то совершили его партнеры или сотрудники, и которые не связаны с его бизнесом».

МАРЦ «Мандарин» построен в 2019 году. Владимир Фалилеев занимал должность прокурора Новосибирской области с мая 2015 по ноябрь 2018 года. Андрей Турбин, работающий в органах прокуратуры с 1982 года, ушел с поста заместителя прокурора Новосибирской области в октябре 2018 года.

МАРЦ «Мандарин», как и ООО «Сибирские просторы», не входит в число активов РАТМ Холдинга. Эдуард Таран рассматривает распредцентр исключительно как объект для личных инвестиций и операционным управлением ООО «Мандарин» никогда не занимался. Иных совместных проектов у Тарана, Ярового и Белоуса нет.

В пресс-службе уточнили, что президент РАТМ Холдинга не считает возможным комментировать ситуацию, находящуюся в фокусе внимания правоохранительных органов, и надеется, что они дадут ей правильную оценку.

* Материал предоставлен газетой «Континент Сибирь», свидетельство о регистрации печатного издания №ТУ 54-00789 от 05.02.2016.