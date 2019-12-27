РАТМ Холдинг осваивает научный подход к промышленности

Подводя итоги уходящего года, президент РАТМ Холдинга ЭДУАРД ТАРАН в интервью «Континенту Сибирь» рассказал о возможностях роста экономики своих предприятий, предложил варианты эксплуатации промплощадок и объяснил, почему экология становится рыночной категорией. Он уверен, что задачи бизнеса, власти и науки «в промышленных масштабах» взаимодополняют друг друга, а их конструктивные отношения дают синергетический эффект для развития территории.

— Эдуард Анатольевич, одним из ключевых направлений для холдинга является оптико-электронное приборостроение. Как прошел этот год для АО «Экран-оптические системы»?

— Напомню, в составе холдинга по данному профилю работают два предприятия — в Ярославской области «Ростовский оптико-механический завод» (ПАО «РОМЗ), в Новосибирске — «Экран-оптические системы» (АО «ЭОС»). Новосибирский завод экспортирует 90% своей продукции, поставляет ее более чем в 50 стран, в том числе в США и Китай. На одном из проектов, имеющем стратегическое значение для развития микроэлектроники стоит остановиться подробнее. В 2019 году ЭОС в сотрудничестве с учеными Института физики полупроводников СО РАН запустил первое в России промышленное производство пластин на основе наногетероструктур арсенида галлия (GaAs) — на площадке ИФП ввели в эксплуатацию установку молекулярно-лучевой эпитаксии. Объем инвестиций — 350 млн рублей. За последние 20 лет это один из немногих примеров эффективного взаимодействия прикладной науки и бизнеса, который заходит в сложную тему. Сфера применения подложек GaAs — а сегодня их в основном импортируют — огромна, они необходимы для мобильных телефонов, телекоммуникационных систем, энергетических установок, радиолокации, индикаторов, дисплеев и т. д. Таким образом, частная компания демонстрирует государственный подход — делает ставку на внедрение наукоемких разработок, способствующих замещению зарубежных комплектующих отечественными аналогами. И именно потому наш проект был одобрен участниками совещания под председательством вице-премьера РФ Юрия Борисова, в начале 2019 года вошел в программу реиндустриализации Новосибирской области как флагманский, а ИФП СО РАН предложил включить его в программу «Академгородок 2.0». Сейчас РАТМ Холдинг изучает возможности расширения мощностей для изготовления электронно-оптических изделий.

— Расширение мощностей является определяющим и для развития стеклотарного бизнеса?

— Да, вы правы. Хотя наши стекольные комплексы уже в числе лидеров по производству стеклотары в России. В уходящем году мы добились роста практически по всем показателям относительно плановых значений. Кроме того, здесь приступили к подготовке строительства новой стекловаренной печи — она станет одной из крупнейших в отрасли. Проектированием занимается итальянская фирма Glass Service, курировать строительные работы пригласили экспертов из немецкой компании HORN Glass Industries AG. Окончательная сумма инвестиций уточняется, нашим финансовым партнером выступит Евразийский банк развития.

На печи установят пять стеклоформующих машин, с конвейеров будут сходить от 400 млн до 450 млн (в зависимости от ассортимента) стеклоизделий в год. Согласно предварительному плану, запустят ее во II квартале 2020 года. Сбыт продукции обеспечен контрактами с крупными федеральными производителями крепких алкогольных напитков, международными пивоваренными гигантами — In Bev, Carlsberg Group («Балтика») и Heineken, а также ведущими региональными игроками пивной индустрии.

В настоящее время в Сибирь поставляют стеклоизделия из европейской части России — мы поднимем производительность, да и транспортное плечо у нас короче, то есть покупатели ввозной тары потенциально наши. К слову, требования к качеству тарного стекла ужесточаются и им необходимо соответствовать.

— Используете ли вы новые технологии в производстве стекла?

— В 2018 году впервые в стекольной отрасли специалисты внедрили в промышленную эксплуатацию технологию нанесения на стеклотару укрепляющего покрытия с нанотрубками, синтезированными компанией OCSiAl. В ходе экспериментов, проведенных в цеховых условиях, доказано, что сопротивление гидростатическому давлению у тары с нанопокрытием на 10% выше, чем без него.

Сейчас технологическую жидкость, содержащую индустриальный модификатор, наносят на всю облегченную бутылку. Подчеркну, к удорожанию продукции это не приводит. Мы готовы, используя знания и опыт, тиражировать прогрессивные технологии там, где есть потребность в модернизации производственных процессов и улучшении характеристик продукции.

— Вы согласны, что стеклянная тара сегодня уходит в премиум-сегмент?

— Нет, в отличие от пластиковой, спрос на нее будет расти. Это экологичная упаковка, подлежащая переплавке неограниченное количество раз. Понятно, что у всех производителей напитков свои бизнес-интересы, но вопросы экологии стоят на повестке во всех сферах, так или иначе, с этим придется считаться.

— Какие конкретные меры предпринимает РАТМ Холдинг, чтобы увеличить переработку отходов стекла?

— Под эту задачу мы создали отдельную компанию — «Гласс Рециклинг»: минуя посредников, заключены договоры с управляющими компаниями Новосибирской и Томской областей, Алтайского края, эксплуатантами полигонов в Сибири, а также с мусорными регоператорами и их подрядчиками. Кроме того, «Гласс Рециклинг» участвует в организации прозрачной системы обращения с отходами в Томске — разместили там 250 контейнеров для раздельного сбора ТКО. В I квартале 2020 года их планируют установить и в Алтайском крае, в дальнейшем в Новосибирской области. Помимо прочего, инициативы, связанные с утилизацией стеклобоя, влияют на снижение себестоимости конечной продукции. С той же целью принято решение о развитии собственной сырьевой базы. Речь идет о разработке песчаного карьера, а также содового месторождения на озере Малиновом в Алтайском крае: в 2018 году оформили лицензию на добычу содосульфатного сырья и договор аренды земельного участка. Способы извлечь из озерной троны соду, пригодную для стекловарения, найдены, наиболее оптимальный из них совершенствуют специалисты томского «ИХТЦ» (ООО «Инжиниринговый химико-технологический центр». — «КС»).

— Все перечисленные вами проекты реализуют резиденты индустриального парка «ЭКРАН»…

— Индустриальный девелопмент выделен как самостоятельное направление: сегодня мы консолидируем в рамках нового бренда все наши парковые проекты в Новосибирской, Ярославской и Курганской областях — как действующие, так и создаваемые на территориях заводов холдинга и промплощадок, которыми управляем. При переформатировании промзон опираемся на модель индустриального парка «ЭКРАН», доказавшую свою эффективность, а также компетенции АО «Завод «Экран» (входит в Ассоциацию индустриальных парков России. — «КС») как управляющей компании. В периметре браунфилда «ЭКРАН» — первого частного промпарка Новосибирской области, аккредитованного в Минпромторге РФ, — работают 220 резидентов и арендаторов, получая полный набор сервисных услуг. Объем выпускаемой продукции в денежном эквиваленте составляет более 5 млрд рублей.

«Заводу «Экран» предлагают взять в управление и другие промплощадки — переговоры с акционерами нескольких новосибирских предприятий находятся в активной фазе. Но пока никаких решений не принято, и о конкретике говорить рано. Почти двухмиллионному Новосибирску как научному, образовательному и инфраструктурному центру необходима разнообразная промышленная деятельность: производственная сфера постоянно генерирует запросы на инновации.

— Какие промышленные проекты, заметные на федеральном уровне, необходимы региону?

— Например, мы обратились к правительству Новосибирской области с инициативой сформировать экспертную группу, которая изучит возможность создания кластера по глубокой переработке и сжиганию мусора на территории промышленной зоны в черте города, где были бы размещены несколько связанных между собой производств по утилизации пластика, резины, картона, металла и т. д., а также налажен серийный выпуск мусоросжигательных установок. Как правило, попытки пролоббировать сооружение подобных комплексов на окраинах мегаполисов ни к чему не приводят — жители близлежащих населенных пунктов против, экономика трещит по швам, поскольку транспортировка ТКО становится «золотой», а кроме того, необходимы серьезные инфраструктурные вложения — площадку надо обеспечить энергомощностями. Воплотить нашу идею в жизнь исключительно за счет бизнеса нельзя, только в формате государственно-частного партнерства.

— Ваше внимание к новосибирскому Медпромпарку объясняется стремлением диверсифицировать парковый портфель?

— Ко мне, как и, наверное, к руководителю любой компании, обладающей инвестиционным потенциалом, поступает масса предложений о поддержке различных проектов. Проанализировав ситуацию, складывающуюся вокруг Медицинского промышленного парка, который должен был стать частью инновационного медико-технологического кластера, объединяющего в том числе ННИИТО и инновационную клинику (ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Я. Л. Цивьяна» и АНО «Клиника НИИТО». — «КС»), мы пришли к выводу, что готовы к сотрудничеству в рамках ГЧП. И если наши ресурсы будут востребованы государством, обсудим условия участия.

— Каковы основные тенденции российской промышленности в уходящем году?

— Правительство РФ отказывается от «догоняющей» модели развития, предпринимает попытки стимулировать активность в реальном секторе, выбирая несырьевые точки роста, что соответствует стратегии РАТМ Холдинга — в любом деле прилагать усилия к достижению позитивного эффекта в интересах бизнеса, государства и общества. Это работа вдолгую, на перспективу и укрепление экономического потенциала регионов и предприятий, с пониманием, что сиюминутной отдачи не последует. В преддверии Нового года я благодарю команду РАТМ Холдинга, наших единомышленников и партнеров за доверие. Спасибо, что разделяете наши цели и ценности. Пусть 2020 год для вас будет щедрым на успехи!

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