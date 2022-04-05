В РАТМ Холдинге обозначили позицию в отношении экс-руководителей «Экрана»

В Октябрьском районном суде города Новосибирска начался судебный процесс в отношении бывших топ-менеджеров АО «Завод «Экран» Андрея Яковлева и Константина Корсуня – им вменяют незаконные действия при ремонте стекловаренной печи.

Напомним, в результате внепланового и длительного отключения электроэнергии, которое произошло вследствие аварии на линии электропередач 25 сентября 2017 года, одна из стекловаренных печей, работавших на территории промкомплекса, получила неустранимые повреждения. Расхождение в оценке суммы ущерба стало очередным поводом для судебных разбирательств между АО «Завод «Экран» и АО «Новосибирскэнергосбыт». В феврале этого года компании заключили мировое соглашение, урегулировав все взаимные претензии, возникшие за последние три года.

В пресс-службе РАТМ Холдинга в ответ на запрос «Континента Сибирь» пояснили:

«Перевод конфликта из гражданско-правовой плоскости в уголовно-процессуальную состоялся в период эскалации противоречий между АО «Завод «Экран» и гарантирующим поставщиком. Участники мирового соглашения прилагают усилия, чтобы нивелировать деструктивные последствия разногласий. Адвокаты Андрея Яковлева и Константина Корсуня настаивают на отсутствии состава преступления в действиях экс-топ-менеджеров. РАТМ Холдинг поддерживает доводы защиты и надеется, что суд вынесет справедливое решение».