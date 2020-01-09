«Газпром» продаст Красноярскую ГРЭС-2 «СГК» за 10 млрд рублей

Подконтрольное «Газпром Энергохолдингу» ПАО «ОГК-2» договорилось о продаже Красноярской ГРЭС-2 «Сибирской генерирующей компании», стоимость сделки составит 10 млрд рублей.

Как сообщили в пресс-службе ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК), покупателем выступает дочернее предприятие компании, АО «Енисейская ТГК», зарегистрированное в Красноярске. В соответствии с условиями сделки, покупатель получит движимое и недвижимое имущество Красноярской ГРЭС-2, запасы угля, запасные части, другие материально-технические ресурсы. Сейчас участники сделки начинают перерегистрацию прав собственности на объекты недвижимого имущества, после этого СГК начнет оформлять документы для самостоятельной эксплуатации тепловой электрической станции. «В течение переходного периода ПАО «ОГК-2» будет продолжать эксплуатацию электростанции. СГК приступит к оперативному управлению, как ожидается, не позже, чем через 12 месяцев. Персонал ГРЭС-2 получит у нового собственника условия труда, аналогичные нынешнему состоянию», — добавили в «Сибирской генерирующей компании».

Красноярская ГРЭС-2 находится в Зеленогорске Красноярского края, на реке Кан. Установленная электрическая мощность станции — 1 ГВт 260 МВт, установленная тепловая мощность — 976 Гкал/час. ПАО «ОГК-2» — компания тепловой генерации в состав которой, помимо Красноярской ГРЭС-2, входят Сургутская ГРЭС-1, Рязанская ГРЭС, Киришская ГРЭС, Ставропольская ГРЭС, Новочеркасская ГРЭС, Троицкая ГРЭС, Череповецкая ГРЭС, Серовская ГРЭС, Псковская ГРЭС, Адлерская ТЭС и Грозненская ТЭС. Контролирующим акционером компании является ООО «Газпром энергохолдинг» (100-процентное дочернее общество ПАО «Газпром»).

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