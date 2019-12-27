Филиал Главгосэкспертизы России выдал положительное решение по проектной документации акушерского корпуса Новосибирской областной клинической больницы.

Омский филиал Главгосэкспертизы России повторно рассмотрел проектно-сметную документацию на реконструкцию и оснащение акушерского корпуса Новосибирской областной клинической больницы и выдал положительные заключения. По итогам реализации проекта в корпусе откроют перинатальный центр Новосибирской области. Строительство будет закончено с учетом уже выполненных работ.

По информации пресс-службы ФАУ «Главгосэкспертиза России», строительство перинатального центра велось в течение 2013 — 2014 годов. Затем процесс заморозили из-за нехватки средств. По ранее разработанной проектной документации были возведены фундаменты и каркас здания.

В ноября 2019 года министр строительства региона Иван Шмидт сообщил, что власти Новосибирской области планируют закончить объект в первом квартале 2021 года. «Планируем, что в 2020 году мы все-таки закончим (перинатальный центр) и передадим его под монтаж специализированного медоборудования. Строительно-монтажные работы закончатся максимум в первом квартале 2021 года», — сказал на пресс-конференции Иван Шмидт.

Здание медцентра будет состоять из четырех блоков разной этажности. На подземном уровне обустроят технические помещения. На остальных этажах разместят родовые боксы, консультативно-диагностическое отделение, отделение патологии новорожденных и недоношенных детей на 48 мест и отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных на 16 мест.

Кроме того, в центре оборудуют операционные и отделение патологии беременности. Общая площадь здания перинатального центра составит около 32 тысяч кв. м.

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