Где встретить Новый 2020 год в Новосибирске?

Новый год — семейный праздник. Это не только традиция, но и вынужденная мера. Большинство заведений Новосибирска в новогоднюю ночь работать не будут. Где можно встретить Новый 2020 год и какие предложения подготовили заведения для своих гостей — узнал «Континент Сибирь».

В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января среди топовых ресторанов Новосибирска будут работать в том числе Park Cafe, «Beerman&пицца», Federico Fellini, Mishkin&Mishkin, «Бочкари» на цирке и в Академгородке.

В Park Cafe гостей ждут танцевально-театрализованные представления, кулинарные сюрпризы от шеф-повара и творческие — от других сотрудников заведения. Здесь прозвучат поздравления от президента РФ на большом экране, Деда Мороза и артистов. Праздничную программу будет вести Олег Светашев.

Из всей сети ресторанов Дениса Иванова в новогоднюю ночь будет работать только «Beerman&пицца». В программе — живая музыка, дуэт ведущих, Дед Мороз и Снегурочка, детский аниматор, фотограф, подарки и, конечно, специальное меню от шеф-повара. Кроме того, в ресторане #СИБИРЬСИБИРЬ можно заказать блюда к новогоднему столу до 29 декабря, а забрать их до 18:00 31 декабря.

В Federico Fellini гостей порадуют живая фортепьянная музыка в ресторане, авторская итальянская кухня, также танцы и коллаборация огней, фотозона для памятных фотографий, ледовый городок, профессиональное световое и звуковое оборудование.

В «Бочкарях» предлагают праздничную программу с Дедом Морозом и Снегурочкой, дуэтом ведущих, а также конкурсы и подарки гостям, кавер-группу и DJ.

Стоимость одного билета, в который входят также еда и напитки, варьируется от 10 тысяч рублей (Park Cafe) до 3700 в «Бочкарях» в Академгородке.

Отель River Park на набережной Новосибирска предлагает совершенно иной сценарий Нового года. Здесь гостей ждет новогодний all inclusive, начиная с услуг салона красоты до угощений и напитков, шоу-программы и номера в отеле. В соседнем зале будут работать аниматоры, с помощью аквагрима превращая малышей в любимых персонажей.

Праздничная программа начнется в 22:00. Настроение будет создавать живая музыка в исполнении саксофониста Николая Панченко и вокалистки Кристины Закировой. Также предусмотрены танцевально-музыкальная программа, которая продлится до 4 утра, новогодняя фотозона и профессиональный фотограф.

Практически во всех новосибирских ресторанах с 20 декабря начинаются «Новогодние корпоративы». Название предполагает некую принадлежность к одной корпорации. Но в рассматриваемом случае это означает лишь объединение разнообразных гостей, предвкушающих наступление всенародно любимого праздника. В оставшиеся десять дней до Нового года в большинстве новосибирских ресторанов можно попасть на новогоднюю программу.

Например, в ресторане «Горячий цех» новогодние корпоративы пройдут с 20 по 28 декабря. Здесь гостей ожидают бармен- и brisket-шоу. В «Максимилиансе» новогодние мероприятия пройдут с 19 по 30 декабря. Это заведение способно собрать до 900 гостей одновременно. В программе — живая музыка, конкурсы, Дед Мороз со Снегурочкой и, конечно, отличная кухня и веселье. В Mishkin&Mishkin новогодние корпоративы также начались 19 декабря и завершатся 29-го. В программе кавер-группы и DJ.

Впрочем, есть заведения, где от новогодних корпоративов отказались. Например, в ресторане «Гудман» специальных новогодних программ не будет. Только 22 декабря здесь пройдет детский праздник. 31 декабря ресторан будет работать до 18:00. Будет работать в обычном режиме до 31 декабря и «Сыроварня».

В тех заведениях, куда смог дозвониться «Континент Сибирь», на 19 декабря еще оставались свободные места. Так что у небольших кампаний, способных уместиться за одним столиком, есть шанс отметить наступление Нового года с коллегами или друзьями.

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