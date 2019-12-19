РУСАЛ построит в Красноярском крае новый завод по производству глинозема. Новая технология позволит сократить зависимость от поставок сырья с других континентов. Впрочем, наблюдатели не исключают возможности экологических протестов в связи с проектом.

В Красноярском крае к 2034 году может появиться новый завод по производству глинозема из каолиновых руд. Запланированная мощность — 1 млн тонн. Площадкой для реализации проекта станет территория Ачинского глиноземного комбината. При этом запуск опытно-промышленного участка здесь запланирован уже к 2023 году.

По словам технического директора РУСАЛа Виктора Манна, компания рассчитывает использовать новую технологию, позволяющую получать глинозем из отечественного высококремнистого сырья. До последнего времени в мире для производства этого продукта использовались бокситы, поставляемые из Африки, Южной Америки и Австралии.

«Нам удалось разработать технологию, которая может не только производить глинозем из руды с высоким содержанием кремния: золы, каолинов, но и получить оксид алюминия с более высокими показателями по чистоте при тех же операционных затратах», — отметил Манн.

Топ-менеджер также заверил, что технология является безвредной для окружающей среды, предполагает комплексную переработку, а отходы производства будут сведены к минимуму.

Эколог, председатель общественного движения «Плотина.нет» Александр Колотов обращает внимание, что стоит внимательно изучить доводы инвестора об оценке воздействия проекта на окружающую среду, потому что ранее компания уже вызывала нарекания по этому вопросу. «Я не готов говорить по поводу нового проекта — для этого необходимо серьезно изучать документацию. Но в целом ни для кого не секрет, что, например, принадлежащий компании Красноярский алюминиевый завод является основным источником загрязнения воздуха в краевом центре. Они заявляют и действительно делают определенные шаги по снижению количества выбросов, но все же когда предприятие стоит в городской черте и имеет такие объемы производства, принципиально решить проблему вряд ли получится. Что касается мощностей в Ачинске, то и там были жалобы и акции со стороны активистов, и касались не только выбросов в атмосферу, но и протечки шламовых полей. Поэтому ко всем новым инициативам компании нужно относиться достаточно внимательно, но и для преждевременной паники пока нет оснований», — рассуждает эколог.

Добавим, в сентябре стало известно, что РУСАЛ планирует также перенести головной офис в Красноярск вместе с более 300 сотрудниками. Решение объяснялось тем, что физическое присутствие на территориях, где расположены ключевые активы, будет способствовать повышению эффективности менеджмента, оперативности принятия решений и «возможности элементарно физически более часто находиться на заводах». Указывалось, что важнейшие предприятия компании, расположенные в других регионах, в первую очередь в Иркутской области и Хакасии, и на Урале, находятся в близких часовых поясах с Красноярском.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.