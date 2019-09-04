РУСАЛ переедет в Красноярск в течение года

Компания РУСАЛ планирует осуществить переезд своего головного офиса в Красноярск до конца 2019 года.

Головной офис РУСАЛ планирует переезд в Красноярск в течение года. Информацию об этом сообщают «Городские Новости» Красноярска со ссылкой на свои источники. По данным СМИ, до 2020 года планируется перевести более 300 сотрудников. Сейчас там размещены алюминиевый дивизион и часть дирекции по персоналу, обеспечению бизнеса и службы менеджмента качества.

«Физическое присутствие центральных органов управления в регионе, где расположены наши ключевые активы, способствует повышению эффективности менеджмента, оперативности принятия решений, возможности элементарно более часто физически находиться на заводах», — обосновал «Городским новостям» переезд генеральный директор компании «РУСАЛ» Евгений Никитин.

Рабочее место Евгения Никитина также находится в Красноярске. Удобство добавляет и то, что все ключевые предприятия находятся на одном часовом поясе, или с разницей в пару часов.

Напомним, что в Красноярском крае базируются как производство, так и инженерно-технологический центр РУСАЛа, который занимается научными исследованиями и разработкой новых технологий для алюминиевого производства. Проблемой становится переезд из Москвы уже действующих сотрудников, и поиск новых специалистов.

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