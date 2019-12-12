На конкурс на строительство новой Ледовой арены в Новосибирске не подали ни одной заявки. Цена контракта составляла 3,5 млрд рублей.

Информация об этом представлена на сайте госзакупок. «По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки», — сказано в разделе «Результаты определения поставщика».

Подрядчик должен был прошпаклевать и покрасить стены, отделать их звукоизоляционными плитам и декоративными панелями, а также оборудовать системы кондиционирования, дренажа, холодоснабжения, отопления, вентиляции и водоподготовки для заливки арены. Кроме этого, установить автоматизированную систему диспетчерского контроля и управления, теле и радиотрансляции.

Многофункциональную Ледовую арену планируется возвести к проведению молодежного чемпионата мира по хоккею с шайбой в 2023 году. К предстоящим соревнованиям также строят станцию метро «Спортивная».

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.