На выполнение части работ по строительству новой ЛДС в Новосибирске объявлен аукцион. Цена контракта составляет 3,5 млрд рублей.

25 ноября в Новосибирской области объявлен аукцион на поиск подрядчика для проведения строительных работ на объекте новой ЛДС. Подача заявок продлится до 11 декабря 2019 года.

Подрядчик должен будет прошпаклевать и покрасить стены, отделать их звукоизоляционными плитам и декоративными панелями, а также оборудовать системы кондиционирования, дренажа, холодоснабжения, отопления, вентиляции и водоподготовки для заливки арены. Кроме этого, организация установит автоматизированную систему диспетчерского контроля и управления, теле и радиотрансляции.

Многофункциональная Ледовая арена возводится в Новосибирске к проведению молодежного чемпионата мира по хоккею с шайбой в 2023 году. К предстоящим соревнованиям также строят станцию метро «Спортивная».

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