Роскомнадзор подвел предварительные итоги борьбы с рынком нелегальных SIM-карт в 2019 году. За 11 месяцев представители регулятора провели 160 совместных с полицией рейдов и изъяли почти 12 тысяч «серых» карт. Из которых, как оказалось, более 80% принадлежат одному оператору.

В большинстве случаев, как уточнил начальник отдела контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций Управления Роскомнадзора по Сибирскому федеральному округу Антон Лелетка, нарушения были связаны с продажей SIM-карт без заключения договора и предъявления покупателем документа, удостоверяющего личность, а также с заключением договора от имени оператора неуполномоченным лицом.

По предварительным итогам года, большая часть изъятых SIM-карт принадлежала «Билайну», на его долю пришлось 9651 карта, или 81% от их общего объема. 1247 карт распространялись под брендом Tele2, 577 – МТС, 381 – «МегаФон» и 40 принадлежали другим операторам связи.

Всего по России было изъято 54 тысячи незаконных SIM-карт. Из них чуть больше половины (23,5 тысячи) приходится на принадлежали компании «Билайн», 12 тысяч — на МТС, 11,8 тысяч — на «МегаФон», 4,8 тысяч — на Tele2 и 1,7 тысяч — на все остальные операторы связи.

Между тем последние два года количество изымаемых из оборота «серых» SIM-карт снижается. По итогам 2017 года (данные РКН), было изъято 103 тысячи нелегальных карт, в 2018 их оказалось уже 83 тысячи. Немалую роль в этом сыграли поправки в закон «О связи», вступившие в силу с 1 июня 2018 года.

Всего в 2019 году, по данным J’son & Partners Consulting, в «серой зоне» находится не менее 7,5 млн SIM-карт или около 3% от их общего количества. Telecom Daily называет и большие цифры — от 11-12 до 22 млн штук, но там аналитики включают в «серую» группу большее количество SIM-карт. Число в 22 млн, например, включает в себя и «белые» карты, купленные для разового использования, но не вычеркнутые из базы оператора.

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