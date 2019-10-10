С начала года в СФО изъято 11 022 единиц незаконно распространяемых SIM-карт.

Сотрудники Роскомнадзора совместно с МВД России провели в СФО 130 контрольных мероприятий по пресечению незаконной реализации SIM-карт операторов мобильной связи. В итоге было составлено 74 протокола об административных правонарушениях.

По данным Роскомнадзора, на долю ПАО «МТС» пришлось 555 SIM-карт, 189 – ПАО «МегаФон», 9 236 – ПАО «ВымпелКом», 1 002 – ООО «Т2 Мобайл» и 40 – на другие операторы связи.

Продажа SIM-карт осуществлялась без заключения договора и предъявления покупателем документа, удостоверяющего личность. Или договор заключался, но услуги связи предоставлялись неуполномоченным лицом. Использование, приобретенных таким путем, карт может привести к краже средств с телефонного или банковского счетов.

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