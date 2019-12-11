В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в Новосибирской области до конца года планируется ввести в эксплуатацию около 30 новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов).

Они будут обслуживать почти 13 тысяч жителей области. Помимо строительства новых пунктов, в ряде ФАПов ведутся ремонтные работы, а также обновляется инфраструктура.

По данным пресс-службы правительства, всего на территории Новосибирской области действуют почти тысяча фельдшерско-акушерских пунктов. За последние два с половиной года в эксплуатацию введено около 40 новых ФАПов.

В этом году новые пункты открылись в Новосибирском, Мошковском и Чистоозерном районах области. Также 9 декабря при поддержке регионального минздрава в селе Старый Тартас Венгеровского района ввели в эксплуатацию еще один модульный фельдшерско-акушерский пункт.

Он был построен за счет федерального и регионального бюджетов. Объем направленных средств составил почти 10 млн рублей (оборудование обошлось в 2,8 млн рублей). «В здании пункта есть все необходимое для экстренной помощи, планового приема пациентов, проведения профилактических осмотров. Среди оборудования – современный кардиограф, дефибриллятор, глюкометр, экспресс-тесты для гемоглобина, холестерина, укладки для экстренной помощи при инфаркте и инсульте», — сказано в сообщении.

Кроме того, в Колыванском районе начал работать первый в регионе передвижной медицинский комплекс на базе тягача «КамАЗ», а в Куйбышевском, Барабинском, Кыштовском и Северном районах – мобильный ФАП на базе автобуса ПАЗ. Данные передвижные ФАПы позволят оказывать первичную медико-санитарную помощь в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах региона, где проживает менее 100 человек.

Всего с 2019 по 2024 годы на реализацию региональных проектов национального проекта «Здравоохранение» в Новосибирской области планируется направить 33,7 млрд рублей, из них почти 26 млрд рублей – средства консолидированного бюджета Новосибирской области, 7,9 млрд рублей – средства федерального бюджета.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.