Мэр Анатолий Локоть встретится с чрезвычайным и полномочным послом Федеративной Республики Германия в РФ Гезой Андреасом фон Гайром.
Встреча состоится 9 декабря, в понедельник. Стороны обсудят перспективы взаимного сотрудничества.
Во встрече также примут участие первый заместитель мэра Геннадий Захаров и советник мэра Александр Катюхин и генеральный консул ФРГ по Сибири и Дальнему Востоку в Новосибирске Петер Бломайер.
Господин Геза Андреас фон Гайр назначен на должность посла ФРГ в Российской Федерации в сентябре 2019 года, его визит в Новосибирск носит ознакомительный характер и приурочен к празднованию 25-летия работы Генерального консульства Германии в Новосибирске.
Напомним, что в ноября этого года Анатолий Локоть провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом страны в России госпожой Сильви Берманн.