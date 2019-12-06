Мэр Анатолий Локоть встретится с чрезвычайным и полномочным послом Федеративной Республики Германия в РФ Гезой Андреасом фон Гайром.

Встреча состоится 9 декабря, в понедельник. Стороны обсудят перспективы взаимного сотрудничества.

Во встрече также примут участие первый заместитель мэра Геннадий Захаров и советник мэра Александр Катюхин и генеральный консул ФРГ по Сибири и Дальнему Востоку в Новосибирске Петер Бломайер.

Господин Геза Андреас фон Гайр назначен на должность посла ФРГ в Российской Федерации в сентябре 2019 года, его визит в Новосибирск носит ознакомительный характер и приурочен к празднованию 25-летия работы Генерального консульства Германии в Новосибирске.

Напомним, что в ноября этого года Анатолий Локоть провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом страны в России госпожой Сильви Берманн.

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