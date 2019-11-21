21 ноября с визитом в Новосибирск приехала французская делегация во главе с чрезвычайным и полномочным послом страны в России госпожой Сильви Берманн. 22 ноября она проведет встречу с мэром Новосибирска Анатолием Локтем.

По сообщению пресс-службы, встреча пройдет 22 ноября в зале заседаний мэра, в ходе которой стороны обсудят перспективы двустороннего сотрудничества в различных областях.

В мероприятии примут участие советник по культуре посольства Французской Республики в РФ Фабрис Руссо, советник по энергетике посольства Французской Республики в РФ Грегуар Фокье, первый секретарь посольства Французской Республики в РФ Жоанна Буйе, а также почётный консул Французской Республики в Новосибирске Григорий Милогулов.

Новосибирскую сторону представят заместитель мэра Олег Клемешов, заместитель мэра — начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Анна Терешкова, председатель комитета по международному сотрудничеству мэрии Евгений Молин и советник мэра Александр Катюхин.

Кроме того, 21 ноября госпожа Сильви Берманн посетила новосибирскую гимназию №16 (гимназия носит название «Французская»), в которой вручила «знак качества» LabelFranceEducation, подтверждающий высочайший уровень преподавания французского языка, а также за развитие в учебном учреждении билингвальной секции, сообщает на своей странице в Facebook почётный консул Григорий Милогулов.

Как ожидается, вечером 21 ноября госпожа Сильви Берманн будет вручать официальную государственную награду новосибирскому кинотеатру «Победа» за успешное многолетнее сотрудничество в сфере культуры.

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